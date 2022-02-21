Під час хвилі «Омікрону» споживання кисню пацієнтами значно менше, ніж було раніше – Ігор Кузін

Пацієнти із COVID-19, яких зараз госпіталізують до закладів охорони здоров’я, менш киснезалежні, ніж було під час хвилі коронавірусу, спричиненою штамом «Дельта». Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю медичному експерту Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Катерині Булавіновій.

«Ми фіксуємо значне спадання потреби в кисню. І це великий плюс, незважаючи на те, що у більшості областей вже введені в експлуатацію нові кисневі станції. Але потреби в кисню в таких обсягах, як було минулого року, немає», – наголосив Ігор Кузін.

Він також додав, що як і раніше, до лікарень госпіталізують тих пацієнтів, які мають додаткові фактори ризику. Тобто йдеться про людей із хронічними захворюваннями, цукровим діабетом, онкопатологіями або ж людей віком 60+.

Головний державний санітарний лікар зазначив, що наразі зайнятість ліжок у середньому по країні складає майже 40%.

Окремо заступник міністра охорони здоров’я зупинився на темі захворюваності серед дітей. Він наголосив, що наразі в Україні доступна вакцинація проти COVID-19 дітей віком від 12 років. І його варто отримати з огляду на те, що діти також можуть важко переносити COVID-19, особливо у разі наявності супутніх захворювань.

МОЗ України