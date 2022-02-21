21. 02. 2022
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Під час хвилі «Омікрону» споживання кисню пацієнтами значно менше, ніж було раніше – Ігор Кузін

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Пацієнти із COVID-19, яких зараз госпіталізують до закладів охорони здоров’я, менш киснезалежні, ніж було під час хвилі коронавірусу, спричиненою штамом «Дельта». Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю медичному експерту Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Катерині Булавіновій. 

«Ми фіксуємо значне спадання потреби в кисню. І це великий плюс, незважаючи на те, що у більшості областей вже введені в експлуатацію нові кисневі станції. Але потреби в кисню в таких обсягах, як було минулого року, немає», – наголосив Ігор Кузін

Він також додав, що як і раніше, до лікарень госпіталізують тих пацієнтів, які  мають додаткові фактори ризику. Тобто йдеться про людей із хронічними захворюваннями, цукровим діабетом, онкопатологіями або ж людей віком 60+. 

Головний державний санітарний лікар зазначив, що наразі зайнятість ліжок у середньому по країні складає майже 40%. 

Окремо заступник міністра охорони здоров’я зупинився на темі захворюваності серед дітей. Він наголосив, що наразі в Україні доступна вакцинація проти COVID-19 дітей віком від 12 років. І його варто отримати з огляду на те, що діти також можуть важко переносити COVID-19, особливо у разі наявності супутніх захворювань.

МОЗ України

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