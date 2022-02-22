Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (22.02.22)

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 1 553 летальних випадків – 287 одужало (особи) – 33 238 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 96 972 методом ПЛР — 39 762 методом ІФА — 4 890 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 52 320 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 4 758 773 одужало (особи) – 3 985 601 летальних випадків – 104 932 проведено ПЛР-тестувань – 19 430 200