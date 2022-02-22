22. 02. 2022
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (22.02.22)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За добу 21 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 24 440 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 455,  медпрацівників – 665).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 31 554 104 щеплення.

 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

15 695 806

отримали одну дозу, усього

15 695 804

отримали дві дози, усього

15 148 026

отримали додаткову дозу, усього

26 860

отримали бустерну дозу, усього

683 414

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487 187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

5 000 564

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

7 005 977

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1 639 551

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20 680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1 541 847

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

56 726

отримали одну дозу, усього

15 443

отримали дві дози, усього

26 027

отримали додаткову дозу, усього

350

отримали бустерну дозу, усього

14 906

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

8 568

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

43 723

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

623

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

3 812

 

Щеплення проводилось 873 мобільними бригадами з імунізації, 3 124 пунктами щеплення та 491 центром вакцинації населення.

 

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

1 553
  • летальних випадків –

287
  • одужало (особи) –

33 238

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

96 972
  • методом ПЛР —

39 762
  • методом ІФА —

4 890
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

52 320

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

4 758 773
  • одужало (особи) –

3 985 601
  • летальних випадків –

104 932
  • проведено ПЛР-тестувань –

19 430 200

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

4758773

24440

104932

287

3985601

33238

668240

1754,6

м. Київ

437760

4193

8905

8

362686

2725

66169

2231,7

Вінницька

148850

490

3527

10

125340

1224

19983

1298,2

Волинська

130593

835

2389

10

115643

2062

12561

1219,3

Дніпропетровська

298979

2159

9393

18

248857

1224

40729

1287,3

Донецька

212835

1366

5570

31

183091

1694

24174

1287,2

Житомирська

190743

540

3519

9

163116

2748

24108

2002,9

Закарпатська

111716

415

2714

8

92264

450

16738

1336,2

Запорізька

212560

1393

5834

15

183963

449

22763

1355,0

Івано-Франківська

180826

164

3451

9

150360

1083

27015

1978,6

Київська

223666

1149

4989

10

196988

1242

21689

1217,2

Кіровоградська

44280

488

1733

8

34938

330

7609

819,7

Луганська

78631

518

2376

10

64408

326

11847

1762,0

Львівська

301782

821

6545

11

236967

2536

58270

2324,5

Миколаївська

143894

1255

3508

7

121224

652

19162

1717,6

Одеська

323284

1664

5902

21

242233

1130

75149

3165,8

Полтавська

176617

1490

4160

16

151717

1102

20740

1501,4

Рівненська

169925

659

2522

7

154329

1895

13074

1135,6

Сумська

180935

562

3188

11

152954

1558

24793

2332,3

Тернопільська

145441

438

2373

5

120349

1019

22719

2193,2

Харківська

304110

588

6832

9

256675

782

40603

1532,5

Херсонська

106024

765

2868

6

81444

649

21712

2120,6

Хмельницька

199236

533

3676

9

167534

2314

28026

2240,7

Черкаська

161300

1105

2940

17

142285

1102

16075

1354,4

Чернівецька

149883

276

3282

5

129555

1544

17046

1894,5

Чернігівська

124903

574

2736

17

106681

1398

15486

1570,3
Back to Top

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< лютого 2022 >
П В С Ч П С Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            