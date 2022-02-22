Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (22.02.22)

За добу 21 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 24 440 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 455, медпрацівників – 665).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 31 554 104 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
15 695 806
|
отримали одну дозу, усього
|
15 695 804
|
15 148 026
|
отримали додаткову дозу, усього
|
26 860
|
отримали бустерну дозу, усього
|
683 414
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487 187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
5 000 564
|
7 005 977
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1 639 551
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20 680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1 541 847
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
56 726
|
отримали одну дозу, усього
|
15 443
|
отримали дві дози, усього
|
26 027
|
отримали додаткову дозу, усього
|
350
|
отримали бустерну дозу, усього
|
14 906
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
8 568
|
43 723
|
623
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
3 812
Щеплення проводилось 873 мобільними бригадами з імунізації, 3 124 пунктами щеплення та 491 центром вакцинації населення.
|
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
4758773
|
24440
|
104932
|
287
|
3985601
|
33238
|
668240
|
1754,6
|
м. Київ
|
437760
|
4193
|
8905
|
8
|
362686
|
2725
|
66169
|
2231,7
|
Вінницька
|
148850
|
490
|
3527
|
10
|
125340
|
1224
|
19983
|
1298,2
|
Волинська
|
130593
|
835
|
2389
|
10
|
115643
|
2062
|
12561
|
1219,3
|
Дніпропетровська
|
298979
|
2159
|
9393
|
18
|
248857
|
1224
|
40729
|
1287,3
|
Донецька
|
212835
|
1366
|
5570
|
31
|
183091
|
1694
|
24174
|
1287,2
|
Житомирська
|
190743
|
540
|
3519
|
9
|
163116
|
2748
|
24108
|
2002,9
|
Закарпатська
|
111716
|
415
|
2714
|
8
|
92264
|
450
|
16738
|
1336,2
|
Запорізька
|
212560
|
1393
|
5834
|
15
|
183963
|
449
|
22763
|
1355,0
|
Івано-Франківська
|
180826
|
164
|
3451
|
9
|
150360
|
1083
|
27015
|
1978,6
|
Київська
|
223666
|
1149
|
4989
|
10
|
196988
|
1242
|
21689
|
1217,2
|
Кіровоградська
|
44280
|
488
|
1733
|
8
|
34938
|
330
|
7609
|
819,7
|
Луганська
|
78631
|
518
|
2376
|
10
|
64408
|
326
|
11847
|
1762,0
|
Львівська
|
301782
|
821
|
6545
|
11
|
236967
|
2536
|
58270
|
2324,5
|
Миколаївська
|
143894
|
1255
|
3508
|
7
|
121224
|
652
|
19162
|
1717,6
|
Одеська
|
323284
|
1664
|
5902
|
21
|
242233
|
1130
|
75149
|
3165,8
|
Полтавська
|
176617
|
1490
|
4160
|
16
|
151717
|
1102
|
20740
|
1501,4
|
Рівненська
|
169925
|
659
|
2522
|
7
|
154329
|
1895
|
13074
|
1135,6
|
Сумська
|
180935
|
562
|
3188
|
11
|
152954
|
1558
|
24793
|
2332,3
|
Тернопільська
|
145441
|
438
|
2373
|
5
|
120349
|
1019
|
22719
|
2193,2
|
Харківська
|
304110
|
588
|
6832
|
9
|
256675
|
782
|
40603
|
1532,5
|
Херсонська
|
106024
|
765
|
2868
|
6
|
81444
|
649
|
21712
|
2120,6
|
Хмельницька
|
199236
|
533
|
3676
|
9
|
167534
|
2314
|
28026
|
2240,7
|
Черкаська
|
161300
|
1105
|
2940
|
17
|
142285
|
1102
|
16075
|
1354,4
|
Чернівецька
|
149883
|
276
|
3282
|
5
|
129555
|
1544
|
17046
|
1894,5
|
Чернігівська
|
124903
|
574
|
2736
|
17
|
106681
|
1398
|
15486
|
1570,3