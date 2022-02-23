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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (23.02.22)

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За добу 22 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 25 062 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 427,  медпрацівників – 665).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 31 617 039 щеплень.

 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

15 712 650

отримали одну дозу, усього

15 712 648

отримали дві дози, усього

15 175 097

отримали додаткову дозу, усього

27 458

отримали бустерну дозу, усього

701 836

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487 187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

5 004 363

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

7 017 894

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1 639 788

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20 680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1 542 738

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

62 935

отримали одну дозу, усього

16 844

отримали дві дози, усього

27 071

отримали додаткову дозу, усього

598

отримали бустерну дозу, усього

18 422

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

9 868

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

48 019

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

870

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

4 178

 

Щеплення проводилось 914 мобільними бригадами з імунізації, 3 266 пунктами щеплення та 417 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

3 140
  • летальних випадків –

297
  • одужало (особи) –

37 432

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

113 396
  • методом ПЛР —

47 206
  • методом ІФА —

5 691
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

60 499

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

4 783 835
  • одужало (особи) –

4 023 033
  • летальних випадків –

105 229
  • проведено ПЛР-тестувань –

19 477 406

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

4783835

25062

105229

297

4023033

37432

655573

1721,3

м. Київ

441459

3699

8938

33

365693

3007

66828

2253,9

Вінницька

149373

523

3536

9

126328

988

19509

1267,4

Волинська

131379

786

2394

5

116977

1334

12008

1165,6

Дніпропетровська

301322

2343

9424

31

250331

1474

41567

1313,7

Донецька

214358

1523

5588

18

185018

1927

23752

1264,7

Житомирська

191613

870

3530

11

165144

2028

22939

1905,8

Закарпатська

112101

385

2718

4

92963

699

16420

1310,8

Запорізька

213834

1274

5851

17

184473

510

23510

1399,5

Івано-Франківська

181250

424

3465

14

151978

1618

25807

1890,1

Київська

224983

1317

5003

14

198131

1143

21849

1226,2

Кіровоградська

44694

414

1738

5

35209

271

7747

834,6

Луганська

79332

701

2387

11

65266

858

11679

1737,0

Львівська

302339

557

6560

15

239016

2049

56763

2264,4

Миколаївська

145014

1120

3516

8

122103

879

19395

1738,4

Одеська

324426

1142

5913

11

245905

3672

72608

3058,8

Полтавська

178303

1686

4173

13

152677

960

21453

1553,0

Рівненська

170542

617

2524

2

156406

2077

11612

1008,6

Сумська

181526

591

3199

11

154686

1732

23641

2224,0

Тернопільська

145813

372

2377

4

121542

1193

21894

2113,6

Харківська

304877

767

6843

11

258759

2084

39275

1482,4

Херсонська

106816

792

2874

6

81949

505

21993

2148,1

Хмельницька

200409

1173

3693

17

170177

2643

26539

2121,8

Черкаська

162623

1323

2958

18

143414

1129

16251

1369,3

Чернівецька

150177

294

3288

6

131068

1513

15821

1758,4

Чернігівська

125272

369

2739

3

107820

1139

14713

1491,9
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