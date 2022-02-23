Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (23.02.22)

За добу 22 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 25 062 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 427, медпрацівників – 665).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 31 617 039 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
15 712 650
|
отримали одну дозу, усього
|
15 712 648
|
15 175 097
|
отримали додаткову дозу, усього
|
27 458
|
отримали бустерну дозу, усього
|
701 836
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487 187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
5 004 363
|
7 017 894
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1 639 788
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20 680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1 542 738
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
62 935
|
отримали одну дозу, усього
|
16 844
|
отримали дві дози, усього
|
27 071
|
отримали додаткову дозу, усього
|
598
|
отримали бустерну дозу, усього
|
18 422
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
9 868
|
48 019
|
870
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
4 178
Щеплення проводилось 914 мобільними бригадами з імунізації, 3 266 пунктами щеплення та 417 центрами вакцинації населення.
|
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
4783835
|
25062
|
105229
|
297
|
4023033
|
37432
|
655573
|
1721,3
|
м. Київ
|
441459
|
3699
|
8938
|
33
|
365693
|
3007
|
66828
|
2253,9
|
Вінницька
|
149373
|
523
|
3536
|
9
|
126328
|
988
|
19509
|
1267,4
|
Волинська
|
131379
|
786
|
2394
|
5
|
116977
|
1334
|
12008
|
1165,6
|
Дніпропетровська
|
301322
|
2343
|
9424
|
31
|
250331
|
1474
|
41567
|
1313,7
|
Донецька
|
214358
|
1523
|
5588
|
18
|
185018
|
1927
|
23752
|
1264,7
|
Житомирська
|
191613
|
870
|
3530
|
11
|
165144
|
2028
|
22939
|
1905,8
|
Закарпатська
|
112101
|
385
|
2718
|
4
|
92963
|
699
|
16420
|
1310,8
|
Запорізька
|
213834
|
1274
|
5851
|
17
|
184473
|
510
|
23510
|
1399,5
|
Івано-Франківська
|
181250
|
424
|
3465
|
14
|
151978
|
1618
|
25807
|
1890,1
|
Київська
|
224983
|
1317
|
5003
|
14
|
198131
|
1143
|
21849
|
1226,2
|
Кіровоградська
|
44694
|
414
|
1738
|
5
|
35209
|
271
|
7747
|
834,6
|
Луганська
|
79332
|
701
|
2387
|
11
|
65266
|
858
|
11679
|
1737,0
|
Львівська
|
302339
|
557
|
6560
|
15
|
239016
|
2049
|
56763
|
2264,4
|
Миколаївська
|
145014
|
1120
|
3516
|
8
|
122103
|
879
|
19395
|
1738,4
|
Одеська
|
324426
|
1142
|
5913
|
11
|
245905
|
3672
|
72608
|
3058,8
|
Полтавська
|
178303
|
1686
|
4173
|
13
|
152677
|
960
|
21453
|
1553,0
|
Рівненська
|
170542
|
617
|
2524
|
2
|
156406
|
2077
|
11612
|
1008,6
|
Сумська
|
181526
|
591
|
3199
|
11
|
154686
|
1732
|
23641
|
2224,0
|
Тернопільська
|
145813
|
372
|
2377
|
4
|
121542
|
1193
|
21894
|
2113,6
|
Харківська
|
304877
|
767
|
6843
|
11
|
258759
|
2084
|
39275
|
1482,4
|
Херсонська
|
106816
|
792
|
2874
|
6
|
81949
|
505
|
21993
|
2148,1
|
Хмельницька
|
200409
|
1173
|
3693
|
17
|
170177
|
2643
|
26539
|
2121,8
|
Черкаська
|
162623
|
1323
|
2958
|
18
|
143414
|
1129
|
16251
|
1369,3
|
Чернівецька
|
150177
|
294
|
3288
|
6
|
131068
|
1513
|
15821
|
1758,4
|
Чернігівська
|
125272
|
369
|
2739
|
3
|
107820
|
1139
|
14713
|
1491,9