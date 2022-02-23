Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (23.02.22)

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 3 140 летальних випадків – 297 одужало (особи) – 37 432 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 113 396 методом ПЛР — 47 206 методом ІФА — 5 691 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 60 499 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 4 783 835 одужало (особи) – 4 023 033 летальних випадків – 105 229 проведено ПЛР-тестувань – 19 477 406