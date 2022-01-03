березня: Ситуація в енергетиці станом на 12:00

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Звернення Міністра Германа Галущенко до енергетиків: ви самовіддано, безстрашно ідете на роботу щоб забезпечити, відповідно, або газо-, або електропостачання. Кожен з вас на своєму місці сьогодні є героєм!

Канада повністю відмовиться від закупівлі російської нафти через вторгнення Росії в Україну

Shell оголосив про відмову від спільних проектів з Газпромом

Звернення міністра Германа Галущенко до енергетиків України. Шановні енергетики! Дорогі мої друзі і колеги! Сьогодні ми стоїмо єдиним фронтом, і кожен із вас виконує професійно свою роботу. І особлива складність сьогоднішнього періоду полягає в тому, що свою місію ви виконуєте в період війни, в період тяжких військових дій і боїв. І на кожному селекторі, який зараз, у зв’язку з ситуацією, проводимо, ми чуємо про постійні розриви, про постійну шкоду, яка завдається відповідним об’єктам енергетики. І чуємо про те, як ви самовіддано, безстрашно ідете на роботу задля того, щоб забезпечити, відповідно, або газо-, або електропостачання. Це дуже важлива місія, і кожен з вас на своєму місці сьогодні є героєм! Я дуже вам вдячний за цю складну працю! Але при цьому енергетики мають теж свої втрати. Я співчуваю родині Світлани Пікало, це диспетчер Харківгазу, яка загинула при виконанні своїх службових обов’язків, і так само я бажаю трьом її колегам найскорішого одужання після поранення. Це дуже складні часи в нашій історії, але енергетика, і взагалі енергетична галузь, доводить свою міцність, і ми стаємо так само єдиним фронтом, забезпечуємо, відповідно, надійність газо- та електропостачання. Я вдячний щиро кожному з вас за ту титанічну, безстрашну працю, яку ви робите. Енергетичний фронт тримає оборону і, як завжди, в усі часи, ніколи не підведе! Слава Україні!

1 березня 2022 року, всі чотири атомні електростанції України – Запорізька, Рівненська, Хмельницька та Южно-Українська – працюють у штатному режимі. В роботі – 9 енергоблоків, виробіток електроенергії – стабільний.

Станом на 9:00 поточна потужність НАЕК «Енергоатом» дорівнювала 7175 МВт. Протягом доби вироблено 172,05 млн кВт-год електроенергії.

Порушень умов безпечної експлуатації немає. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на усіх АЕС і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень та будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, а також особливо важливих об’єктів АЕС за межами їхніх захищених зон – під посиленим наглядом. - Енергоатом.

Shell оголосив про відмову від спільних проектів з Газпромом. Рада директорів британської нафтогазової компанії Shell вирішила вийти з усіх спільних підприємств, створених з Газпромом та пов'язаними з ним організаціями. «Ми шоковані загибеллю людей в Україні, якій ми співчуваємо, внаслідок безглуздого акту військової агресії, що загрожує європейській безпеці. Ми не можемо і не будемо стояти осторонь", – заявив головний виконавчий директор Shell Бен ван Берден. Станом на кінець 2021 року Shell мала близько $3 млрд необоротних активів в Росії. Серед них 27,5% акцій нафтогазового проєкту Сахалін-2, 50% у компанії Салим Петролеум Девелопмент, що розробляє Салимську групу нафтових родовищ у Західному Сибіру, а також частку у спільному підприємстві Гидан Енерджи, що володіє ліцензіями на Гиданському півострові в Арктиці. Shell також має намір припинити свою участь у проекті газопроводу Північний потік-2.

«Укрнафта» призупинила роботу двох газопереробних заводів. З метою безпеки працівників призупинено роботу двох газопереробних заводів у Чернігівській та Сумській областях, але компанія продовжує постачання газу населеним пунктам на Сході країни, інфраструктура яких залежить від «Укрнафти». Обстріли окупаційних військ РФ завдали руйнації інфраструктури компанії в Охтирці. Пошкоджено один із резервуарів, у якому зберігалися нафтові залишки. Внаслідок обстрілу виникла пожежа. Основні резервуари зберігання нафти пошкоджено. З жалем повідомляємо, що в результаті російської агресії та обстрілів Охтирки загинули чотири співробітники компанії. Їхнім сім'ям «Укрнафта» надала матеріальну допомогу. Компанія продовжує виконувати свої зобов'язання щодо виплати заробітної плати. Крім цього, минулого тижня всім працівникам було виплачено додаткову матеріальну допомогу у розмірі місячного заробітку. Для працівників та їхніх сімей, евакуйованих з місць бойових дій, організовано пункти розміщення у м. Долина та Надвірна.

«Укрнафта» продовжує видобувати нафту та газ на всіх об’єктах, за винятком тих, які знаходяться поблизу активних бойових дій.

Російський нафтовий танкер потрапив під санкції США на шляху до Малайзії. Танкер з вантажем сирої нафти, що знаходиться під санкціями США, прямує до Малайзії. Танкер Linda, згаданий у документі Мінфіну США з докладним описом санкцій проти Росії, знаходився в Індійському океані і мав прибути в порт «Сунгай Лінгі» на західному узбережжі Малайзії минулої неділі. Linda належить PSB Leasing, підрозділу російського кредитора "Промзв'язокбанку", який також потрапив під міжнародні санкції.

Канада повністю відмовиться від закупівлі російської нафти через вторгнення Росії в Україну. Про це в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. “Сьогодні ми оголошуємо про намір заборонити весь імпорт сирої нафти з Росії. Від цієї промисловості, що забезпечує понад третину доходів федерального бюджету РФ, отримував величезний зиск президент Путін та його олігархи”, - сказав Трюдо. Канада має одні із найбільших запасів нафти у світі, однак через недоліки системи транспортування, щороку імпортує з Росії нафти на близько пів мільярда доларів.

TotalEnergies більше не надаватиме капітал для нових проектів у Росії. Одні з найбільших спільних проектів Total у Росії. Спільно з ПАТ «НОВАТЕК» та китайськими партнерами «ТотальЕнерджис» завершили будівництво одного з найбільших у світі комплексів зі зрідження природного газу «Ямал СПГ» (50,1% у НОВАТЕКу, по 20% у TotalEnergies та CNPC, ще 9,9% у Фонду Шовкового шляху).

За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз України, ОГТСУ, Укранфта, Укрінформ