МОЗ отримав від партнерів понад 70 тонн потрібних ліків

Світова медична спільнота продовжує підтримувати Україну в боротьбі проти повномасштабної російської агресії, надаючи все більше гуманітарної допомоги для наших лікарень. Днями, на запит Міністерства охорони здоров'я, прибув черговий транш від гуманітарної організації Direct Relief.

Україна отримала 76 тонн медичних виробів, серед яких — препарати для невідкладної допомоги, для лікування травм та ран, а також ліки проти хронічних захворювань, кисневі концентратори та противірусні таблетки проти COVID-19.

«З початку повномасштабної війни, розв'язаної росією, наші лікарі в надскладних умовах продовжують працювати у режимі 24/7 та надають допомогу постраждалим. Велика подяка нашим міжнародним партнерам, які відгукнулися на запит МОЗ та допомогли забезпечити заклади охорони здоров'я всім необхідним, аби лікарі продовжували рятувати найцінніше — життя та здоров'я українців», — сказав Олексій Яременко.

Загалом, медична допомога була надана компаніями: 3M, AmerisourceBergen, Baxter, Boehringer Ingelheim Cares Foundation, Hikma Pharmaceuticals, McKesson, Merck & Co, Pfizer Inc., TEVA, Unilever і Viatris та інші. Вантаж зібраний та доставлений до України під керівництвом гуманітарної організації Direct Relief.

Довідка: Direct Relief — це некомерційна гуманітарна організація, яка надає невідкладну медичну допомогу та ліквідацію наслідків стихійних лих у Сполучених Штатах Америки та за кордоном.

МОЗ України