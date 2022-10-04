МОЗ: На деокупованій Київщині розпочато роботу із забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя

Заступник Міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін разом із фахівцями Держпродспоживслужби та Центру контролю та профілактики хвороб Київської області відвідали звільнені від російських окупантів населені пункти Київської області.

Поїздка відбулась, зокрема, у рамках виконання наказу МОЗ №579 “Деякі питання забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення під час ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації проти України”.

Затверджений наказ передбачає дослідження якості та безпечності питної води, яка подається населенню. Це потрібно для недопущення спалахів інфекційних хвороб, які можуть бути передані через воду. Основна роль у виконанні вказаного наказу відводиться центрам контролю та профілактики хвороб у регіонах за експертної підтримки Центру громадського здоров’я.

Під час відвідин Ірпеня та Бучі було відібрано проби води для її дослідження на відповідність основним бактеріологічним та санітарно-хімічним показникам. Повторний виїзд для контролю безпечності води та ґрунту запланований за кілька днів.

Відповідний наказ регламентує проведення також заходів із дезінсекції, дезінфекції та дератизації, дослідження ґрунту біля (навколо) місць аварій хімічних об’єктів, сховищ пального, хімікатів, промислових підприємств та вирішення питання перепоховання останків загиблих, проведення обстеження шахтних колодязів, джерел, бюветів, їх ремонт та очищення.

МОЗ України