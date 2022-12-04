За 45 днів війни МОЗ зібрало гумдопомоги на понад 3 млрд грн

З початку російського вторгнення Міністерство охорони здоров’я України зібрало понад 3 234 тонни гуманітарної допомоги, серед якої: ліки, медичні вироби, медичне обладнання та інші товари.

За дні війни до України надходять численні вантажі з медикаментами з різних куточків світу. Медичну гуманітарну допомогу вже розподілено на центральні, південні та східні регіони для забезпечення безперебійного функціонування українських лікарень.

Дякуємо українським та міжнародним партнерам, бізнесу та благодійним організаціям за потужну підтримку.

Міністерство охорони здоров'я України