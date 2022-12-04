12. 04. 2022
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

За 45 днів війни МОЗ зібрало гумдопомоги на понад 3 млрд грн

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

З початку російського вторгнення Міністерство охорони здоров’я України зібрало понад 3 234 тонни гуманітарної допомоги, серед якої: ліки, медичні вироби, медичне обладнання та інші товари.

За дні війни до України надходять численні вантажі з медикаментами з різних куточків світу. Медичну гуманітарну допомогу вже розподілено на центральні, південні та східні регіони для забезпечення безперебійного функціонування українських лікарень.

Дякуємо українським та міжнародним партнерам, бізнесу та благодійним організаціям за потужну підтримку.

Міністерство охорони здоров'я України

Back to Top

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< квітня 2022 >
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  