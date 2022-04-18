Російські снаряди влучили у понад 300 українських лікарень

З моменту повномасштабного російського вторгнення в Україні пошкоджено 324 лікарні, з яких 24 — знищено вщент. Про це в ефірі телеканалу «Київ» заявив заступник міністра охорони здоров'я Олексій Яременко.

За його словами, перелік зруйнованих медзакладів чи не щодня поповнюється новими й новими лікарнями. Адже російські терористи руйнують все на своєму шляху.

Натомість на територіях, які вже звільнені від окупантів, розпочинаються роботи щодо відновлення закладів охорони здоров'я.

«Одразу, як територія звільняється від окупантів, ми направляємо туди необхідні ресурси. Зокрема, міністерство вже розпочало планувати відновлення і відбудову лікарень. Наразі МОЗ працює над комплексним планом, де саме будуватимуться лікарні, в якому вигляді вони будуть відновлені та які послуги надаватимуть. Поки триватиме відбудова медзакладів, у деяких населених пунктах тимчасово можуть бути розміщені мобільні шпиталі. Також у лікарнях, які мають незначні пошкодження, будуть проведені косметичні ремонти, як проміжний етап», — повідомив Олексій Яременко.

МОЗ системно працює з міжнародними партнерами для того, щоб в найкоротші терміни відбудувати кожну лікарню, необхідну для забезпечення населення медичними послугами.

Також у заклади охорони здоров'я на звільнених територіях нині активно постачається гуманітарна допомога. Зокрема, ліки, витратні матеріали та обладнання.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни до України надійшло понад 3 234 тонни медичної гуманітарної допомоги на загальну суму більш ніж 3 214 000 000 гривень.

МОЗ України