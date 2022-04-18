В Україні закуплено 800 апаратів для проведення VAC-терапії – унікальної методики лікування ран

Більшість пацієнтів, які постраждали внаслідок повномасштабного російського вторгнення, потрапляють до лікарень саме з пораненнями різного ступеня тяжкості. Тому нині Україна розширює можливості лікування ран за методикою VAC-терапії в різних регіонах. Про це Віктор Ляшко розповів відвідуючи медичні заклади Вінниччини.

VAC-терапія є золотим стандартом лікуванні ран у світі. Її методика передбачає використання від'ємного тиску для очищення поверхні рани і прискорення загоєння у поранених.

“Міністерство охорони здоров'я України з початку війни направило свої зусилля для розширення можливостей лікування за цієї методикою в різних куточках нашої країни. Вже закуплено близько 800 апаратів для проведення VAC-терапії, які цього тижня розпочнуть надходити до лікарень, в лікарнях де є консолі з вакуумом будемо доставляти додатково розхідні матеріали”, – зазначив Міністр охорони здоров'я.

На Вінниччині над розвитком VAC-терапії сьогодні працюють і українські медики, які повернулись із за кордону, щоб допомагати рятувати життя та здоров’я українців, які постраждали від війни. Зокрема, й Ігор Вітенько, лікар-хірург, який значно вдосконалив методику лікування VAC-терапії і зараз залишив Бельгію, приїхав в Україну та від самого початку війни лікує пацієнтів.

За словами Віктора Ляшка, загалом в регіоні система охорони здоров'я працює злагоджено, лікарні забезпечені необхідними медикаментами та витратними матеріалами. Пацієнти безперебійно отримують медичну допомогу.

Зі свого боку аптеки на Вінниччині в достатній кількості забезпечені життєво важливими ліками, в тому числі інсулінами та препаратами тиреоїдної групи. Також тут працює програма “Доступні ліки”, яка дозволяє придбати медикаменти як за електронними, так і паперовими рецептами.

Міністерство охорони здоров'я України