01. 05. 2022
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Мінцифри: Спливає термін дії СOVID-сертифікатів у Дії. Що змінилося

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Раніше СOVID-сертифікати, у яких закінчився термін дії, зникали із застосунку. Тепер вони залишатимуться в Дії, але будуть недійсними.

Таке оновлення ми створили для того, щоб вся історія вакцинації від СOVID-19 залишилася в смартфоні. Тепер люди, які евакуювалися в безпечніші регіони країни чи за кордон, можуть довести, що пройшли вакцинацію, або зробити бустерну дозу, якщо ще не робили.

Нагадаємо, що COVID-сертифікати в Дії взаємовизнані з Європейським Союзом. Це означає, що таким сертифікатом можна вільно користуватися за кордоном.

Дбайте про своє здоров'я та бережіть одне одного.

Міністерство цифрової трансформації України

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