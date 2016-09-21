Місцеві органи влади мають бути зацікавлені в модернізації тепло- та електромереж шкіл та дитсадків

Міська влада напряму може впливати на рівень ефективності котелень та втрати в мережах міста і може домогтися зниження тарифів, модернізуючи комунальну інфраструктуру. Про це розказала Міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час засідання колегії Житомирської обласної державної адміністрації, щодо стану підготовки господарського комплексу області до роботи в осінньо-зимовий період 2016 - 2017 років, що відбулася сьогодні, 20 вересня.

“З одного боку, робота над покращенням ефективності мереж може знизити тарифи, а з іншого – модернізація шкіл і дитсадків, їх утеплення та перехід на альтернативні джерела опалювання дасть змогу споживати менше ресурсів. Таким чином місцева влада зможе економити кошти на оплаті комунальних послуг у всіх бюджетних установах”, - зазначила Лілія Гриневич.

За підрахунками Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), у комунальних мережах втрати тепла в середньому по Україні сягають 20 – 45 %, а води – 70 %. А, скажімо, у Польщі втрати у мережах становлять 3 – 4 %, хоча вони були модернізовані ще на початку 2000-х років.

“Ми маємо яскравий приклад Черняхівської школи, в якій переобладнали котельні і вже мають відчутну економію. Є розрахунки, скільки коштів можна буде заощадити, якщо перейти на альтернативні види палива: економія коштів при опаленні вугіллям за один опалювальний сезон становить більш як 30 тис. гривень, а при опаленні дровами – понад 170 тис. гривень. І це лише одна школа”, - додала Лілія Гриневич.

Нагадаємо, що Лілія Гриневич взяла участь у засіданні колегії Житомирської обласної державної адміністрації в рамках робочого візиту до міста Житомир. Також під час поїздки до Житомирської області Міністр зустрілася з т. в. о. голови Житомирської ОДА − Ігорем Гундичем, заступником голови − Ярославом Лагутою та начальником обласного управління освіти і науки − Вадимом Калініним, відвідала місцеві школи.

Міністерство освіти і науки України