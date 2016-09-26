У МОН обговорили проект переліку професій загальнодержавного значення

Пропозиції щодо переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими буде здійснюватися за кошти державного бюджету, обговорили учасники міжвідомчої наради, що відбулася під головуванням заступника Міністра освіти і науки Павла Хобзея 22 вересня 2016 року.

У нараді взяли участь директор департаменту професійної освіти МОН України Микола Кучинський, начальник відділу взаємодії з соціальними партнерами та виробництвом МОН Сергій Коваленко, представники Міністерства фінансів України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України», Спільного представницького органу роботодавців на національному рівні, Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань.

«Наше спільне завдання виокремити ті професії, підготовка за якими буде здійснюватися за цільовою програмою з бюджету. Йдеться про професії, за якими готуються робітничі кадри для потреб держави, або ті, які потрібні не тільки в окремому регіоні, а всій країні», - зауважив Павло Хобзей.

Заступник Міністра нагадав, що у 2016 році було змінено порядок фінансування на підготовку з робітничих професій у професійно-технічних закладах, зокрема, їх забезпечення здійснюється з місцевих бюджетів. Бюджети невеликих міст зазнали значного навантаження, а ПТНЗ, що розташовані в них, не отримують належного фінансування. Наступного року планується, що професійно-технічні заклади будуть утримуватися за рахунок бюджетів областей та міст – обласних центрів. Окрім того, буде визначено перелік професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюватиметься за кошти державного бюджету. Наразі проект переліку таких професій з урахуванням пропозицій міністерств, роботодавців, профспілок підготувало Міністерство освіти і науки України.

МОН направило на погодження всім заінтересованим органам виконавчої влади та соціальним партнерам проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету». За пропозицією Міністерства проект переліку складається з 24 професій загальнодержавного значення. Під час підготовки проекту було враховано аналіз пропозицій роботодавців, а також перелік тих професій, що мають найбільшу кількість вакансій станом на 1 квітня 2016 року.

За підсумками наради було прийнято рішення доопрацювати проект постанови з урахуванням пріоритетності та перспективності професій для економіки України та подати його на розгляд Кабінетові Міністрів України в установленому порядку.

Міністерство освіти і науки України