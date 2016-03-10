Павло Хобзей: Регіональне замовлення визначить потреби областей у кваліфікованих кадрах

Області повинні мати механізм для формуваннярегіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів і фахівців. Міністерство освіти і науки України розробило інструмент для його формування та підготувало проект розпорядження КМУ «Про схвалення методичних рекомендацій щодо формування регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів, фахівців».

Проект методичних рекомендацій щодо формування регіонального замовлення обговорили під час узгоджувальної наради 30 вересня 2016 року, що відбулася під головуванням заступника Міністра освіти і науки Павла Хобзея.

Заступник Міністра підкреслив важливість розробки методичних рекомендацій з формування регіонального замовлення в умовах децентралізації влади, що визначатиме шляхи взаємодії органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади та громадських організацій. «Це замовлення буде формуватися на рівні регіону та визначатиме його потребу в кваліфікованих кадрах. Області мають свої плани розвитку та специфіку, їм відомо, які кадри, які професії потрібні», - пояснив Павло Хобзей.

Відповідно до розробленого документа регіональне замовлення будуть формувати департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міських державних адміністрацій за показниками професійно-технічних навчальних закладів. Регіональне замовлення погоджуватимуть регіональні ради професійно-технічної освіти та міські ради.

Сьогодні у зв’язку з відсутністю визначення «регіональне замовлення» в чинному законодавстві Міністерство освіти і науки підготувало свої пропозиції про внесення змін до Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», а також Закону України «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів».

Як наголошувалося раніше, професійно-технічна освіта з 2017 року буде фінансуватися з кількох джерел. Перше джерело – державна субвенція на здобуття повної загальної середньої освіти у професійно-технічному навчальному закладі. Друге – це два види замовлення на підготовку робітничих кадрів: державне, що пов’язане з професіями національного значення, а також регіональне, яке здійснює область.

Проектом Закону України «Про державний бюджет України на 2017 рік» передбачено, що видатки на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення у професійно-технічних та інших навчальних закладах будуть здійснюватися з обласних бюджетів, бюджетів міст – обласних центрів та бюджету м. Києва.

Наразі проект методичних рекомендацій з формування регіонального замовлення буде доопрацьовано з урахуванням пропозицій та зауваження заінтересованих міністерств і громадськості.

У нараді взяли участь директор департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України Микола Кучинський, заступник директора департаменту професійної освіти МОН України Вікторія Карбишева, начальник відділу професійного розвитку департаменту ринку праці та зайнятості Міністерства соціальної політики України Наталія Василенко, заступник директора департаменту розвитку трудового потенціалу та корпоративної соціальної відповідальності Федерації роботодавців Анатолій Гармаш, аналітик із питань освіти Центру аналізу та розробки законодавства «Асоціації міст України» Людмила Мозгова.

Міністерство освіти і науки України