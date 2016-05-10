Затверджено повний склад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Для укомплектування повного складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Уряд ввів до раніше затвердженого складу Нацагентства ще 2 членів.Відповідну постанову було прийнято на засіданні Кабінету Міністрів України 5 жовтня 2016 року.

Відповідно до рішення Другого всеукраїнського з’їзду вищих навчальних закладів державної форми власності, що проходив 09 вересня 2016 року, шляхом таємного рейтингового голосування до складу Нацагентства було обрано Бондарчука Сергія Миколайовича та Гурака Руслана Васильовича.

Кандидатуру Гурака на обрання членом Нацагентствабуло рекомендовано Вченою Радою Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, а Бондарчука - Вченою Радою Херсонського національного університету.

Нагадаємо, що згідно із Законом “Про вищу освіту” Нацагентство складається з 25 осіб. Для того, щоб воно у повному складі приступило до роботи, Уряд повинен був включити ще двох осіб до складу для заміни тих, що були виключені раніше, оскільки підпадали під дію Закону «Про очищення влади».

Відповідно до частини першої статті 19 Закону України «Про вищу освіту» тринадцять членів Національного агентства iз забезпечення якості вищоїосвіти обираються з’їздами з числа представників вищих навчальних закладів України державної, комунальної та приватної формвласності, двоє представників обираються від студентів, троє - від об’єднань організацій роботодавців, двоє - від НАНУ і по одному від галузевих академій.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ