Умови прийому до ВНЗ у 2017 році: Встановити запобіжники від порушень прав вступників та стимулювати регіональні вищі навчальні заклади

Умови прийому до вищих навчальних закладів у 2017 рік повинні містити як запобіжники від порушень, так і мотиватори для розвитку регіональних ВНЗ. На цьому наголосила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час засідання робочої групи з доопрацювання умов прийому.

«З одного боку потрібно дотримуватися ідеології Закону України «Про вищу освіту» та максимально поставити запобіжники для можливих порушень прав вступників. З іншого – запровадити стимули для підтримки та розвитку закладів вищої освіти у регіонах», - зазначила Лілія Гриневич про завдання робочої групи.

Про зміни до проекту умов, що були напрацьовані членами робочої групи, розповів директор департаменту вищої освіти МОН України Ігор Шаров. «Вперше за останні роки відбулося широке обговорення умов прийому до вищих навчальних закладів», - наголосив він.

У 2017 році вступ до вищих навчальних закладів відбуватиметься за результатами сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років. Для вступу в університети обов’язковим буде сертифікат з української мови та літератури. З якого предмету будуть інші два сертифікати ЗНО - обиратиме університет. Одним з них може бути математика або історія України, або біологія, третій сертифікат - з інших предметів, які визначить сам ВНЗ.

Як зазначив директор департаменту вищої освіти, однією із важливих домовленостей, що досягнуто під час обговорення, стало питання скорочення кількості заяв у порівнянні з минулорічною вступною кампанією. У 2017 році вступник подаватиме 7 заяв до вищих навчальних закладів на 3 спеціальності. «7 заяв – це дасть можливість вступнику сконцентруватися на обраних ним спеціальностях, а також не заплутатися в різноманітті спеціальностей і вишів», - розповів проректор КНУ імені Т. Шевченка Володимир Бугров про результати анкетування студентів університету з цього питання.

У 2017 році вступники із Криму та Донбасу вступатимуть за окремими квотами. Також особливості вступу передбачено для пільгових категорій - інвалідів, дітей сиріт, учасників АТО.

Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження додатків документів про освіту триватиме з 29 червня до 18 годин 25 липня. У 2017 році прийом заяв у вищі навчальні заклади на основі ЗНО відбуватиметься до 18 годин 26 липня. Вступні конкурси у вищі навчальні заклади пройдуть з 17 до 26 липня, а іспити - з 21 до 26 липня. Зарахування на навчання за бюджетні кошти відбуватиметься до 15 серпня 2017 року, а на контракт – 18 серпня. Також умови прийому передбачають, що пільгові категорії будуть зараховані до 28 серпня.

Наступне засідання робочої групи з питань доопрацювання умов прийому до ВНЗ у 2017 році відбудеться 11 жовтня.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ