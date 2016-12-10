Спільна ініціатива МОН і EdCamp Ukraine з дебюрократизації шкільної діяльності: «Скасувати непотрібну звітність у школах та вивільнити час освітян для роботи з дітьми»

Дебюрократизація освіти – один із пріоритетів освітньої політики Уряду. Його успішна реалізація можлива тільки завдяки об’єднанню зусиль Міністерства освіти і науки України, всіх місцевих органів управління освіти, адміністрацій навчальних закладів та педагогів. Про це говорили з освітянами заступник Міністра освіти і науки Павло Хобзей та радниця Міністра Оксана Макаренко під час вебінару, присвяченому спільній ініціативі Міністерства освіти і науки та спільноти відповідального вчительства EdCamp Ukraine «Діти і папери: залишити, змінити, скасувати?».

«Потрібно звільнити педагогів і адміністраторів від непотрібних звітів, дати свободу для самоосвіти, творчості, а це, у свою чергу, сприятиме підвищенню якості освіти», – зазначив Павло Хобзей.

Голова Ради ГО «ЕдКемп Україна», голова підкомітету загальної середньої освіти Громадської ради при МОН Олександр Елькін розповів про попередні висновки анонімного опитування педагогів та керівників шкіл, мета якого – виявити критичні точки в роботі школи, пов’язані з документообігом і звітністю.

Аналіз зібраних даних лише розпочинається, але побіжний огляд уже дає можливість простежити певні тенденції та зробити попередні висновки. Так, серед документів, які, на думку педагогів, необхідно скасувати – облік дітей шкільного віку за територією обслуговування навчального закладу, так званий облік мікрорайонів (72 % респондентів), звіт про відвідування семінарів, круглих столів, тренінгів (69 %), документація з працевлаштування /продовження навчання випускників 9-х та 11-х класів (65 %). Директори та їхні заступники визначають виховні заходи як позитивний чинник, але пропонують скасувати плани й звіти по них - такої думки дотримується 61% респондентів. 58 % опитуваних адміністраторів вважають за необхідне скасувати заповнення особових справ учнів після закінчення ними школи, а 55 % – ведення книги протоколів піклувальної ради, батьківського та учнівського комітетів.

Час, який вивільниться після скасування непотрібних паперів, 79 % учителів планують присвятити родині, 67 % – самоосвіті та підвищенню кваліфікації, 47 % – відпочинку. Натомість більшість адміністраторів (76 %) вказала, що у вільний час займатиметься самоосвітою, 59 % приділятимуть більше уваги учням, 51 % – родині.

Як наголосив Олександр Елькін, значна частина вчительства і адміністраторів, хоч і заповнили анкети, проте не вірять у реальну можливість дебюрократизації освіти. За попередніми результатами опитування 55 % освітян вважають, що процес дебюрократизації залежить від Міністерства освіти і науки, близько 45 % – впевнені, що від обласних органів управління освіти та місцевих органів влади.

Команда EdCamp Ukraine вважає, що досягти результатів можливо, якщо залучити до цього процесу широку громадськість, розглянути кожен документ, що повинен заповнювати освітянин, окремо і разом у системі, а також урахувати весь попередній досвід боротьби з паперотворенням у школі. При цьому рекомендації, які будуть сформовані за результатами дослідження, варто впровадити як на рівні Міністерства, так і на локальному - щонайменше в пілотних областях.

За розрахунками громадського руху EdCamp в Україні, на всі документи у школі за місяць витрачається в середньому 4 пачки паперу, це 48 пачок на рік. Станом на 2015/2016 н. р. в Україні налічувалося 17 337 шкіл. «Отже, на місяць це - 69 348 пачок або 4 160 зрубаних дерев і 5 млн 200 тис. грн, щоб цей папір придбати», – зауважив Олександр Елькін.

Наприкінці вебінару Оксана Макаренко підкреслила, що «дуже важливо розмовляти та будувати стосунки на відвертості. Нині ми маємо політичну волю Міністра - Лілії Гриневич та підтримку профільного заступника міністра Павла Хобзея, щоб імплементувати зміни. Частиною цих змін стане поступова заміна паперообігу на електронний документообіг у Новій українській школі».

Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки України разом із громадською ініціативою EdCamp Ukraine за підтримки Microsoft Україна та інших партнерів проекту проводить анонімне опитування з питань документообігу та звітності в закладах середньої освіти. До участі в анкетуванні, що триватиме до 13 жовтня 2016 року, запрошуються педагоги й адміністратори (директори та їх заступники) закладів усіх типів та форм власності.

Станом на 10 жовтня в опитуванні взяли участь 7 911 респондентів, із них учительську анкету заповнили 5 857 осіб, адміністраторську – 2 054.

Дізнатися більше про цю ініціативу та взяти участь в опитуванні можна на сайті: http://mon.edcamp.org.ua

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ