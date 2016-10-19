Лілія Гриневич звернулася до голів ОДА вжити невідкладних заходів щодо дотримання температурного режиму в школах та дитсадках

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич звернулася до голів обласних та Київської міської державних адміністрацій з проханням взяти під особистий контроль питання організації опалення в усіх навчальних закладах, розташованих на підвідомчих територіях, та вжити невідкладних заходів щодо дотримання температурного режиму в них.

Нагадаємо, що в зв’язку з різким похолоданням та несприятливими погодними умовами у багатьох регіонах країни з 11 жовтня вже розпочався опалювальний сезон.

Однак на адресу Міністерства освіти і науки України надходять чисельні звернення громадян щодо відсутності опалення у значній кількості дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, а також недотримання визначеного Державними санітарними правилами і нормами температурного режиму в них, що може негативно вплинути на здоров'я дітей і підлітків та поставити під загрозу навчальний процес.

Тому МОН направило відповідні листи до обласних державних адміністрацій з вимогою найшвидшого вирішення питання щодо забезпечення належного температурного режиму в усіх навчальних закладах.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ