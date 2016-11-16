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Уряд затвердив перелік з 19 професій загальнодержавного значення, за якими навчання в ПТНЗ здійснюватиметься за кошти держбюджету

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Уряд визначив перелік з 19 професій загальнодержавного значення – підготовка кадрів за цими професіями здійснюватиметься у професійно-технічних навчальних закладах з кошти державного бюджету. Про це йдеться у постанові КМУ, що була прийнята сьогодні, 16 листопада, під час засідання Уряду.

“Ці професії – пріоритетні для розвитку економіки країни і підготовка кадрів за ними потребує державної підтримки. Завдяки цьому рішенню ми не лише забезпечимо пріоритетні галузі кваліфікованою робочою силою, а й суттєво підтримаємо професійно-технічні навчальні заклади”, - зазначила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

На фінансування визначених професій у 2017 році Уряд планує витратити 169млн 600,8тис гривень. Ці кошти будуть включені у освітню субвенцію та передані місцевим бюджетам.

З переліком професій можна ознайомитись за посиланням

Нагадуємо, що підготовка за рештою професій, що необхідні для обслуговування місцевої інфраструктури та у комунальних господарствах, здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів залежно від регіональних потреб.

Станом на 1 вересня 2016 року в українській системі професійно-технічної освіти для здобуття професій загальнодержавного значення навчається 10тис 279 осіб.

Міністерство освіти і науки України

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