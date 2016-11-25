“Давайте увійдемо в новий рік без боргів перед громадою”, - Лілія Гриневич в Рівному на нараді за участі керівників обласних управлінь освіти і науки

Місцеві органи освіти мають провести моніторинг впровадження оновлених програм, підбити підсумки року за питаннями, що стосуються опорних шкіл, та остаточно закрити питання із забезпечення шкіл підручниками 4 та 7 класів. Про це розказала Лілія Гриневич під час свого виступу на нараді за участі керівників обласних управлінь освіти і науки в Рівненській ОДА в рамках свого робочого візиту на Рівненщину.

“Ми багато робимо торуючи шлях вперед. І мені б хотілось, щоб в кінці цього року ми провели для себе самооцінку по певних показниках, які яправді відчувають діти, відчувають наші батьки, відчувають діти.”, - зазначила Лілія Гриневич.

Зокрема Міністр наголосила на відповідальності місцевик управлінь освіти у сфері впровадження нових освітніх реформ.

“Відстань між вами і пересічним класом вашої області значно менша, ніж між цими дітьми та МОН. Тому від вас у значній мірі залежить успішність усіх змін, які впроваджує Міністерство. Саме ви маючи безпосередній контакт з вчителями можете зробити так, щоб більше педагогів почало використовувати сучасні методики викладаннння”, - пояснила очільниця МОН.

Щодо опорних шкіл, Лілія Гриневич дала доручення керівникам управлінь освіти проаналізувати скільки було відкрито шкіл, скільки кабінетів для вивчення природничих наук та як здійснювались закупівлі автобусів.

“Відчуйте свою відаповідальність. Від вашої фахової позиції, вміння робити роботу над помилками залежить якість освіти наших сільських дітей”, - наголосила Мінстр.

Щодо закупівлі підручників 4 і 7 класів, Лілія Гриневич наголосила, що затримки видавництв є лише в тих областях, що пізно зробили замовлення на друк. Зараз, коли майже всі підручники надруковані, найважливіше – оперативно довезти їх в школи до Нового року.

“Давайте увійдемо в новий рік без боргів перед громадою, та ретельно проаналізуємо усі напрямки нашої співпраці. Ми – команда і працюємо на спільну справу, тому нам важливо все робити разом та обмінюватись інформацією”, - підкреслила Лілія Гриневич.

Нагадуємо, що в рамках візиту заплановано ряд зустрічей з освітянами області та обговорення стану освітньої галузі. Також планується відвідання Центру професійно-технічної освіти сервісу та дизайну, та Шпанівського навчально-виховного комплексу.

Міністерство освіти і науки України