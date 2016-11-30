МОН: Планується, що в 2017 році отримуватимуть стипендії 50% студентів, мінімальна стипендія збільшиться на 34,4%, а підвищена - на 72,9%

З 2017 року планується, що стипендію отримуватимуть не всі студенти з усередненою четвіркою та трійками за сесію, а ті, що посіли найвищі місця в рейтингу, складеному вишами. Таке бачення зміни системи стипендійного забезпечення презентувало сьогодні, 29 листопада, Міністерство освіти і науки України під час Міжвідомчої наради щодо проекту постанови КМУ “Про внесення змін до стипендійного забезпечення”.

“Це абсолютно новий – рейтинговий підхід до визначення стипендій, які отримуватимуть студенти. А саме, кожен виш розробить свої критерії для складання рейтингу, що затверджуватимуться вченою радою університету за обов’язковим погодженням з органами студентського самоврядування університету”, - розказала Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

Міністерство також передбачає, що на 90% місце в рейтингу визначатиме навчальна успішність, а на 10% – критерії, що визначить ВНЗ. Це допоможе визначити найбільш успішних студентів, навіть, якщо за результатами сесії усі вони отримали однаковий середній бал.

“Зараз в проекті бюджету закладено 2,978 млрд грн на соціальні стипендії та 2 млрд грн на академічні стипендії. Ми ж пропонуємо, перекинути 1,7 млрд грн з соціальних стипендій на академічні, що дозволить не лише повністю профінансувати збільшені соціальні стипендії, а й забезпечити виплату збільшених стипендій майже для половини студентів”, - наголосила Лілія Гриневич.

З 50% студентів, які отримуватимуть стипендії, планується, що 43% – отримуватимуть академічні стипендії за рейтинговою системою, а соціальну отримуватимуть 7%.

При цьому для ВНЗ III-IV рівня акредитації мінімальна стипендія буде на рівні 1100 грн, що на 33,4% більше, ніж у минулому році. При цьому відмінники отримуватимуть стипендію на 72,9% більше, ніж зараз – 1600грн, тобто на рівні прожиткового мінімуму.

При розрахунках МОН зберегло сьогоднішнє співвідношення між мінімальними академічними стипендіями різних типів навчальних закладів, тому і для ВНЗ III-IV рівня акредитації, і для ВНЗ I-II рівня акредитації, і для ПТНЗ збільшення мінімальної стипендії передбачається на 33,4%.

Таким чином, мінімальна стипендія для студентів ВНЗ I-II рівня акредитації складатиме 830 грн, а для учнів ПТНЗ – 415 грн.

Більш ніж на 100% збільшується стипендія для кращих студентів, що навчаються на складних спеціальностях, де важко отримати високу оцінку. Зокрема, йдеться про природничо-математичні педагогічні спеціальності (вчителів хімії, фізики, біології тощо) та інші математичні, природничі та інженерні спеціальності. Для них стипендія у ВНЗ III-IV рівня акредитації складатиме 2036 грн, у ВНЗ I-II рівня акредитації – 1536 грн.

У нараді також взяли участь заступник Міністра фінансів Сергій Марченко та Перший заступник Міністра соціальної політики Ольга Крентовська.

Сергій Марченко наголосив, що Міністерство фінансів вже зараз дає згоду на перерозподіл видатків з соціальних стипендій на академічні у розмірі 1,4 млрд, а перед тим, як говорити про перерозподіл у обсягах 1,7 млрд потрібно побачити розрахунки.

При цьому він зазначив, що скоріш за все такий перерозподіл доцільний, але в постанові повинно бути визначено, що академічні стипендії отримує близько 40% студенів і не більше 50%.

Було також домовлено, що Міністерство соціальної політики надасть свої пропозиції щодо виплат соціальних стипендій визначеним категоріям громадян.

“Ми зацікавлені, щоб академічні стипендії були більшими за соціальні, щоб студенти з визначених категорій громадян не втрачали мотивації до успішного навчання”, - зазначила Перший заступник Міністра соціальної політики Ольга Крентовська.

МОН представило й алгоритм, за яким здійснюватиметься перехід від чинної системи стипендійного забезпечення до нової.

“Все просто, якщо студенти здають зимову сесію у грудні, стипендію за новими правилами вони отримають вже в січні 2017 року, а якщо сесія в січні – нова стипендія буде в лютому, при цьому ці студенти отримають за січень стипендію за старими правилами”, - пояснила Лілія Гриневич.

Сергій Марченко на нараді зазначив, що робота над проектом постанови ведеться дуже оперативно, тому затримки з переходом на нову систему стипендій бути не повинно. При цьому важливо, щоб Верховна Рада України вчасно прийняла бюджет на наступний рік, бо без цього документа нові правила діяти не почнуть.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ