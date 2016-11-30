Павло Розенко: Уряд не дозволить підприємствам теплокомуненерго обдирати українців, виставляючи їм космічні ціни за опалення

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко наполягає на необхідності у найкоротші терміни встановити лічильники обліку теплової енергії у кожному будинку. Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Лічильники тепла мають бути встановлені у кожному будинку, а у перспективі – у кожній квартирі. Люди повинні розраховуватися за фактом надання послуг. Бо те, що ми побачили у платіжках за тепло за жовтень – це шахрайство і бандитизм. Всі чудово побачили це по ситуації, зокрема в Києві, коли прийшли платіжки по лічильникам і без лічильників – у 2-2,5 рази вищі. Були також питання, що у будинках, де встановлені лічильники, підприємства теплокомуненерго все-одно рахували по нормативам, бо не ввели вчасно ці лічильники в експлуатацію. І в результаті по 800 будинках «Київенерго» на власний розсуд порахували вартість опалення за жовтень», - сказав Павло Розенко.

«Абсолютно чітко видно, кому вигідна ситуація з невстановленням лічильників у будинках», - наголосив він.

«Сьогодні, коли на засіданні Уряду доповідалася ситуація зі встановленням лічильників, ми побачили, що так – за останній рік зроблено багато, але тим не менше 61% покриття будинків тепловими лічильниками – це абсолютно незадовільний результат. Це означає, що теплокомуненерго і місцеві органи влади саботують встановлення лічильників, щоб недобросовісні надавачі послуг займалися шахрайством», - зазначив Павло Розенко.

«Уряд не буде спокійно спостерігати як надавачі послуг обдирають українців, виставляючи їм космічні суми», - підкреслив Віце-прем’єр-міністр.

«Сьогодні голова НКРЕКП чітко сказав, що до кінця року має бути встановлено 86% лічильників, а в наступному році – всі 100%. Щоб унеможливити шахрайські схем взагалі», - додав він.

ПРЕС-СЛУЖБА ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ