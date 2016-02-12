Наталія Федорович: Особи з інвалідністю потребують щоденної уваги і підтримки

1 грудня під головуванням Віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка відбулося засідання Ради у справах осіб з інвалідністю. Розглядалися питання: „Про стан виконання Указу Президента України від 3 грудня 2015 р. № 678 “Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю”; „Про стан забезпечення соціальним захистом хворих з онкологією, в тому числі жінок”; „Про підсумки виконання Плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на 2009–2015 роки “Безбар’єрна Україна”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 784” та „Про забезпечення осіб з інвалідністю лікарськими засобами та виробами медичного призначення, в тому числі засобами, передбаченими розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1301 “Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами”, зокрема забезпеченням технічними засобами медичної реабілітації осіб з інвалідністю з порушенням зору”.

Відкриваючи зібрання, Павло Розенко наголосив, що сьогодні фактично відновлюється робота Ради у справах осіб з інвалідністю, адже останнє її засідання відбулося ще три роки тому. Відтепер - і це зафіксовано у регламенті роботи Ради - вона буде збиратися щонайменше раз на квартал.

Доповідаючи з першого питання, заступник Міністра соціальної політики Наталія Федорович насамперед наголосила: особи з інвалідністю потребують щоденної уваги і підтримки, а не тільки у Міжнародний день осіб з інвалідністю. Саме цим принципом керується у своїй роботі Мінсоцполітики.

„Щодня ми працюємо над тим, щоб соціальна справедливість була не лише красивими словами, а головним пріоритетом державної політики. Разом з тим, 3 грудня – у Міжнародний день осіб з інвалідністю - ми маємо нагоду привернути увагу суспільства до проблем людей з інвалідністю та окреслити заходи, які вживаються Міністерством для поліпшення рівня їх соціальної захищеності”, - сказала Наталія Федорович.

Також вона акцентувала увагу на такому важливому напрямку діяльності Міністерства як посилення соціального захисту осіб, що перемістилися з тимчасово окупованих територій та територій проведення антитерористичної операції.

„Мінсоцполітики було запроваджено статистичний облік таких осіб. На початок листопада 2016 року чисельність внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю становила 64 355 осіб. Для забезпечення їх соціального захисту на сьогодні вже врегульовано низку важливих питань, а саме щодо призначення та відновлення виплати пенсій, державних допомог та інших соціальних виплат за місцем фактичного проживання; надання допомоги на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг; надання реабілітаційних послуг і забезпечення засобами реабілітації; працевлаштування таких осіб, набуття статусу безробітного та інших”, - повідомила заступник Міністра.

За словами Наталії Федорович, на постійному контролі Міністерства перебуває і питання забезпечення технічними засобами реабілітації учасників антитерористичної операції. За рахунок державних коштів здійснюється протезування та ортезування учасників антитерористичної операції виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні. На даний час протезування здійснено 14 учасникам антитерористичної операції.

Також Міністерством соціальної політики розроблено проект постанови Кабінету Міністрів „Питання психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції”, яким, зокрема, передбачається затвердити Порядок організації психологічної реабілітації осіб, які брали безпосередню участь в АТО чи виконували службово-бойові завдання в екстремальних (бойових) умовах, та деяких інших категорій населення.

Для удосконалення механізму встановлення причинного зв’язку інвалідності з пораненням, контузією або каліцтвом, одержаними під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, Урядом внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1317 „Питання медико-соціальної експертизи”.

На жаль, не втрачає своєї актуальності і питання забезпечення гідного працевлаштування для осіб з інвалідністю, зауважують у Мінсоцполітики. Так, за десять місяців нинішнього року послугами Державної служби зайнятості скористалися 39,1 тис. безробітних осіб з інвалідністю. За направленням центрів зайнятості протягом січня – жовтня цього року працевлаштовано 10,1 тис. осіб зазначеної категорії.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ