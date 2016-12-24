МОН починає дебюрократизувати роботу шкіл

Відтепер департаменти (управління) освіти не можуть вимагати звіти щодо проведення виховних, позаурочних, позашкільних заходів, що не передбачені законодавством, також не дублюватимуться на паперовому носії документи, що вже складені в електронній формі з дотриманням усіх вимог (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/851-15).

Про це йдеться у наказі Міністерства освіти і науки України № 1593 від 22.12.2016.

Документ було підготовлено за результатами спільного дослідження МОН та ГО «ЕдКемп Україна» – «Діти і папери: як досягти балансу у школі». В проекті взяли участь понад 9 тисяч освітян, дослідження допомогло виявили критичні точки документообігу в роботі учителів та шкільних адміністрацій (http://bit.ly/finalchildrenandpapers).

За результатами проведеного дослідження також створено робочу групу для оновлення Типової Інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності. До групи, крім співробітників Міністерства, увійшли учителі й директори шкіл та представники громадських організацій.

У першу чергу робоча група розгляне необхідність таких документів:

- «Облік дітей шкільного віку за територією обслуговування навчального закладу»;

- «Звіт про відвідування семінарів, круглих столів, тренінгів тощо»;

- «Документація з працевлаштування/продовження навчання випускників/-ць 9-х та 11-х класів»;

- «Плани та звіти з проведення виховних предметних заходів».

Саме ці папери учителі під час опитування майже одностайно рекомендували скасувати. Також послідовно буде розглянуто кожен документ із номенклатури справ та процес, який передує його створенню. Це дозволить знайти оптимальні рішення для вивільнення часу освітян для роботи з учнями.

Нові механізми відпрацьовуватимуться вже у 2017 році у пілотних регіонах – Харківській та Львівській областях і м. Києві.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ