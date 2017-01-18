Лілія Гриневич: Навчальні заклади Чернігівщини отримали 527 нових комп'ютерів

У межах безоплатної допомоги Уряду Китайської Народної Республіки Урядові України Чернігівська область отримала 527 нових комп’ютерів, серед них 15 – Чернігівський обласний педагогічний ліцей для обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради (ЧОПЛ). Про це зазначила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час візиту до ЧОПЛ, де вона супроводжувала Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана в рамках робочої поїздки на Чернігівщину.

Наразі в Чернігівській області на один комп’ютер припадає близько 10 школярів. Допомога, надана Урядом КНР, дозволила відкрити 37 додаткових комп’ютерних класів.

«Допомога Уряду КНР є для нас дуже важливою, адже завдяки їй загальноосвітні заклади України отримали 23 тисяч комп’ютерів. Крім того, в цьому році ми здійснили революційну річ – на всі комп’ютери для шкіл закупили ліцензійне програмне забезпечення. Це важливо не лише з огляду дотримання авторських прав, а й раціонального використання обладнання. В усі комп’ютери «зашито» програмне забезпечення, що зумовлює використання пристрою тільки у навчальному процесі», – розказала Лілія Гриневич.

На комп’ютерному обладнанні додатково встановлено спеціальні освітні програми:

демонстраційні версії мультимедійних підручників різних предметів від 5 до 11 класів;

факультативні курси з географії для 6 та 7 класів;

англійська мова для початківців «Happy English»;

іспанська мова для початківців Hola;

французька мова для початківців Les Aventures d’Alexia;

основи дизайну 10, 11 класи.

За рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету в 2016 році Чернігівським обласним педагогічним ліцеєм для обдарованої сільської молоді також було придбано сучасне обладнання для кабінету англійської мови. Основна мета – забезпечити якісне профільне навчання у закладі.

«Зараз в Україні не вистачає фахівців з іноземної мови. Ми повинні спростити умови для працевлаштування викладачів-носіїв іноземної мови», – зазначив Володимир Гройсман.

У заході також взяли участь голова Чернігівської облдержадміністрації Валерій Куліч, голова Чернігівської обласної ради Ігор Вдовенко, Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко та начальник Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації Микола Конопатський.

Нагадуємо, що закупівля програмного забезпечення, а також послуги з його встановлення здійснювалося через систему «Прозоро». Загальна вартість програм разом із послугою встановлення склала 10 млн гривень, що еквівалентно близько 10% від орієнтовної ціни аналогічних програмних продуктів.

Розподіл ПК по Україні здійснюється пропорційно до кількості учнів у кожному з регіонів, а в областях – згідно з потребами загальноосвітніх навчальних закладів (рішення обласних та Київської міської державних адміністрацій).

Довідково

У 2016-2017 навчальному році в Чернігівській області функціонують 546 загальноосвітніх навчальних закладів (у сільській місцевості – 394).

Учнівський контингент становить 91,3 тис. школярів, зокрема в сільській місцевості – 25,8 тис. дітей. 2016 року вперше за парти сіли майже 10 тисяч першокласників (у сільській місцевості – 2,7 тис. учнів).

Для роботи з обдарованими дітьми створено мережу загальноосвітніх навчальних закладів нового типу: 8 ліцеїв, 26 гімназій, колегіум, в яких навчаються 17,7 тис. учнів.





МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ