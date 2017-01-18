Лілія Гриневич: Батьки мають право та повинні отримувати справжню педагогічну консультацію від вчителів

Вчителі не мають займатися «всеобучем», але повинні надавати фахові консультації батькам щодо виховання та навчання дітей. На цьому акцентувала увагу Міністр освіти і науки України сьогодні, 17 січня, під час спілкування з освітянами Чернігівської області.

«Батьки мають право та повинні отримувати справжню педагогічну консультацію від вчителів. І це має відбуватися не в форматі, коли вчитель запрошує батьків, розказує їм, що їхня дитина не відвідує уроки, і каже: «зробіть з ним щось». Це неправильно, значна кількість батьків не знають, що можна зробити, хіба що побити та посварити. Учитель має допомогти батькам знайти правильний вихід і вирішення ситуації», – відзначила Лілія Гриневич.

Вона додала, що для такої роботи сьогодні готові не всі вчителі, адже вони не мають відповідної кваліфікації, а психологічна служба в школах розвинена ще недостатньо потужно. Але до цього потрібно прагнути, саме з таких речей починається педагогіка партнерства та відповідальність кожного – учня, вчителя, батьків – за гідний рівень освіти школяра. Однак, щоб спонукати вчителів здобувати нові знання, потрібно створити необхідні умови.

«Цього року вчителі отримуватимуть зарплатню на 50% більше, ніж торік. Як на мене, колись зробили помилку, намагаючись покращити фінансове становище вчителів шляхом надбавок. Потрібно йти шляхом підвищення посадового окладу, як ми це зробили зараз. Таке підвищення гарантовано забезпечує підвищення зарплатні і не залежить від інших факторів», – розказала Міністр освіти і науки України.

Не менш важливим є й стимулювання найкращих дітей йти навчатися на педагогічні спеціальності у вищі навчальні заклади. Особливо актуальним це є для складних напрямків – підготовки учителів фізики, біології, інформатики тощо.

«Щоб мотивувати студентів навчатися на важких педагогічних спеціальностях, ми збільшуємо з початку цього, 2017 року, стипендії саме для цих категорій. Мінімальна стипендія для цих дітей складатиме 1400 гривень, а стипендія для найкращих студентів – понад 2 тис гривень. Це має стати суттєвим стимулом не просто вступати на навчання на ці спеціальності, а й добре на них навчатися», – зазначила Лілія Гриневич.

Спілкування освітян з Міністром освіти і науки України проходило в форматі запитання-відповіді. Зокрема, підіймалося питання «всеобучу». Міністр наголосила, що вчителі не мають ходити по будинках та шукати дітей, не охоплених навчанням, адже це завдання соціальних служб.

Лілія Гриневич також розказала, що Чернігівщина наприкінці 2016 року отримала найбільше додаткових коштів через перерозподіл освітньої субвенції – 101 млн гривень. А саме: 84,1 млн гривень на поточні видатки, 4,8 млн гривень на підтримку об’єднаних територіальних громад, 7,8 млн гривень на оснащення загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням природничих та математичних предметів та опорних закладів засобами навчання, 4,4 млн гривень на придбання шкільних автобусів.

«Ми вдячні Міністерству за своєчасну допомогу, адже це дало можливість не лише вчасно виплатити зарплатню, а й купити нові автобуси, кабінети тощо. Дуже важливо, коли є продуктивна співпраця та розуміння наявних потреб», – додав начальник Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації Микола Конопацький.

Під час спілкування Міністр також розповіла про реформу «Нової української школи», оновлення програм початкової школи та створення Хрестоматій сучасної української дитячої літератури, які наразі вже доставлені до шкіл Чернігівської області.

«Я впевнена, що українське вчительство ще здивує світ, але для цього нам потрібно працювати разом, потрібно відчувати плече одне одного. Я своє плече вам готова підставити і сподіваюся на вашу допомогу», – завершила виступ Міністр освіти і науки.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ