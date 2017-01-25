МОН долучить Microsoft до створення освітньої онлайн-платформи

Важливою складовою масштабної реформи загальної середньої освіти в Україні має стати інтерактивна онлайн-платформа, завдяки якій кожен громадянин України матиме доступ до якісних освітніх матеріалів. Це, а також можливість участі Microsoft у розробці даної платформи, Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич обговорила з віце-президентом Microsoft з питань освіти Ентоні Сальсіто в Лондоні сьогодні, 24 січня 2017 року.

«Трансформація освіти – є однією з ключових реформ для країни. Концепція Нової української школи має забезпечити інвестиції в розвиток людського капіталу заради інноваційного зростання країни і самореалізації кожної людини. У основі нової платформи будуть закладені нові стандарти знань, сучасні навчальні програми та методи. Окрім того, ми маємо на меті впровадження дистанційної моделі навчання. Наразі деякі сільські школи в Україні не мають жодного з’єднання з інтернетом. Єдиний шлях подолання цієї проблеми – це технології», – зазначила Лілія Гриневич.

Сторони обговорили можливість участі Microsoft у технічній розробці освітньої онлайн-платформи, менторській допомозі та підготовці вчителів до нових умов за допомогою курсів та навчальних програм Microsoft.

«Для наших вчителів настане час великих відкриттів, і ми будемо вдячні компанії Microsoft за допомогу в розробці та технічній підтримці освітньої онлайн-платформи», – наголосила Міністр освіти і науки України.

«Окрім створення системи, не менш важливим кроком є побудова відповідної культури, де лідери-освітяни слугуватимуть взірцем для своїх колег. За статистикою, якщо в школі є такий лідер – він провокує на створення цієї культури та «тягне» за собою близько 90% вчителів», – додав пан Сальсіто.

За словами представника Microsoft, гаджети – швидкоплинні речі. Головне – це система, яка працюватиме коли та де завгодно на будь-якому девайсі. «Освіта є одним з основних прав людини і найбільш важливим внеском у майбутнє окремих людей, громад, нації і цілого світу. Наша мета – допомагати кожному педагогу та учню досягати більшого завдяки технологіям», – сказав пан Сальсіто.

Нагадуємо, що упродовж 23-25 січня Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич перебуває з робочою поїздкою в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, де бере участь у Світовому освітньому форумі (The Education World Forum).

Довідково:

Міністерство освіти і науки України та «Майкрософт Україна» співпрацюють з 2003 року і мають на меті збільшити доступність цифрових технологій для усіх учнів та шкіл шляхом охоплення широкого кола освітян по всій країні. В рамках Меморандуму з МОН та програми «Партнерство в навчанні» «Майкрософт Україна» розвиває ініціативу «Формуй майбутнє», яка є єдиним підходом Microsoft до надання підтримки освітнім установам для впровадження комплексної цифрової стратегії підключення, цільовою аудиторією якої є учні та учителі.

Світовий освітній форум у Лондоні щорічно об’єднує Міністрів освіти та їхніх заступників, що представляють понад 80% населення світу. Провідні спеціалісти збираються, щоб обговорити подальший розвиток та зміни в освітній політиці держав.

Міністерство освіти і науки України