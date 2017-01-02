Випускники цього року обов’язково складатимуть ЗНО з української мови та історії або математики

Реєстрація на ЗНО-2017 стартує о 10:00 6 лютого, а адміністрації шкіл не можуть впливати на вибір предметів. Про це повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій.

Для випускників 2017 року першим обов’язковим предметом для ЗНО стане українська мова та література. Другий потрібно буде обрати з-поміж математики та історії. Третій – із запропонованого переліку предметів, з яких буде проводитися тестування 2017-го: математика, історія України, іспанська, французька, німецька, російська, англійська мови, біологія, географія, фізика, хімія. Тобто, за бажання випускник зможе скласти ЗНО і з історії України, і з математики.

Крім того, можна буде скласти в формі ЗНО ще один, четвертий предмет, який не є обов’язковим, але необхідний, приміром, для вступу в обраний ВНЗ.

«За цими предметами оцінка виставлятиметься одразу за двома шкалами: 12-бальною – як державна підсумкова атестація та 200-бальною – для зарахування під час вступу до вищого навчального закладу», – відзначив директор Українського центру оцінювання якості освіти.

Випускники ж минулих років обов’язково мають складати ЗНО лише з української мови та літератури. Інші три предмети – на їхній вибір.

«Під час вибору предметів ми усім рекомендуємо орієнтуватися насамперед на ті виші, в яких випускники виявлять бажання потім навчатися, бо саме перелік складених тестів визначатиме спроможність скористатися їхніми результатами під час вступу до ВНЗ», – підкреслив Вадим Карандій.

Також він наголосив, що цього року під час вступу до вищих навчальних закладів прийматимуться сертифікати ЗНО 2016 та 2017 років.

Реєстрація для участі в оцінюванні розпочнеться о 10-й годині ранку 6 лютого і триватиме до 17 березня, а зміни до реєстраційних даних можна буде внести до 31 березня. Щоб взяти участь у ЗНО, необхідно, насамперед, роздрукувати та заповнити бланк реєстраційної картки. Це можна зробити самостійно за допомогою сервісу «Зареєструватися», розміщеному на офіційному сайті Українського центру testportal.gov.ua або звернувшись до пункту реєстрації, перелік яких буде розміщено на цьому ж порталі. Для випускників 2016 року пункти реєстрації створено за місцем їхнього навчання.

Випускники загальноосвітніх навчальних закладів 2017 року, створюючи реєстраційну картку, мають вказати назви предметів, із яких їм будуть зараховані результати ЗНО як оцінки за державну підсумкову атестацію.

Після оформлення реєстраційної картки майбутній учасник ЗНО має сформувати комплект реєстраційних документів, який випускники 2017 року подають до закладу, в якому навчаються, а випускники минулих років та учні (слухачі, студенти) професійно-технічних, вищих навчальних закладів надсилають (бажано рекомендованим листом) на адресу регіонального центру, указану в контрольно-інформаційному листі.

Особа, яка успішно пройшла реєстрацію, отримає від регіонального центру сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, інформаційний бюлетень та реєстраційне повідомлення учасника ЗНО. Ці документи будуть надіслані випускникам 2017 року до закладу, де вони навчаються. Випускникам минулих років та учням (слухачам, студентам) професійно-технічних, ВНЗ – за адресою, указаною під час реєстрації.

Основну сесію ЗНО буде проведено з 23 травня до 16 червня.

Також відбудеться додаткова сесія з 3 до 12 липня, на яку можна буде зареєструватися з 3 до 20 травня. Додаткова сесія та реєстрація передбачені для учасників АТО та осіб, що проживають на тимчасово окупованій території або на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, якщо такі особи не мали змоги зареєструватися в основний період.

У такому разі до комплекту реєстраційних документів потрібно додати заяву щодо надання можливості пройти ЗНО під час додаткової сесії та копію посвідчення учасника бойових дій або довідку про безпосередню участь в антитерористичній операції (для учасників АТО), копію сторінки паспорта громадянина України (особи, яка реєструється або одного з батьків (опікунів)), де вказано відомості про місце проживання (для осіб, які проживають на неконтрольованих територіях).

Крім того, скласти ЗНО під час додаткової сесії зможуть ті, хто в період основної не матиме можливості це зробити через релігійні переконання, навчання закордоном, участь у міжнародних конкурсах чи олімпіадах, збіг дати ЗНО за обраними предметами.

Для випускників минулих років, учнів (слухачів, студентів) професійно-технічних, ВНЗ, які проживають на неконтрольованих територіях та не мають можливості надіслати пакет документів поштою, порядком реєстрації для участі у ЗНО передбачено подання документів електронною поштою. На цю електрону пошту буде надіслано повідомлення про результати реєстрації.

Щоб бути зареєстрованим для участі в ЗНО, випускники цього навчального року, які проживають на неконтрольованих територіях, мають вибрати загальноосвітній навчальний заклад, де бажають здобути повну загальну середню освіту на території, що контролюється українською владою. Детальна інформація про умови зарахування та перелік загальноосвітніх навчальних закладів розміщена на сайті Міністерства освіти і науки України.

Особи, які потребують створення особливих (спеціальних) умов під час реєстрації для участі в ЗНО мають вказати про це під час заповнення реєстраційної картки, зазначити номер і дату виданої органом або закладом охорони здоров'я форми 086-3/о та подати її разом з іншими реєстраційними документами. Зокрема, цього року особи з порушеннями зору отримають можливість під час додаткової сесії виконувати завдання сертифікаційної роботи у зошитах, текст яких надруковано збільшеним шрифтом, особам з порушеннями слуху буде надано додатковий час та забезпечена присутність перекладача жестової мови тощо.

У майбутньому процедури ЗНО будуть адаптовані для осіб з порушеннями зору, які використовували в процесі навчання шрифт Брайля. Докладніше про забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами зазначено в спільному наказі МОН та МОЗ «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність».

Усю необхідну інформацію про порядок реєстрації та графік проведення ЗНО розміщено на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти та на сторінках Центру в соціальних мережах. Крім того, про особливості ЗНО-2017 можна дізнатися з розміщеного нижче відео.

Міністерство освіти і науки України