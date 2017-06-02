Лілія Гриневич: Врегулювання питання із грошовими шкільними внесками батьків напряму залежить від прийняття рамкового закону “Про освіту"

Рамковий закон “Про освіту”, що проголосований ВРУ у першому читанні, містить положення про прозорий облік усіх грошових надходжень та витрат шкіл. Про це нагадала Міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час спілкування з батьками на Всеукраїнській конференції «батьки – школа – влада: проблеми взаємодії та перспективи співпраці» сьогодні, 3 лютого 2017 року.

Вона наголосила, що саме це положення дозволить прозоро врегульовувати проблеми із грошовими шкільними внесками батьків. Обов’язок оприлюднювати на сайті усі бюджетні надходження закладу, а також гроші, які платять батьки, дасть можливість контролю за ресурсами. Оприлюднення усіх видатків допоможе виявити, чи були зловживання при закупівлі потрібних навчальному закладу матеріалів та необхідних послуг.

“Для того, щоб МОН почало розробляти підзаконні акти, які унормовуватимуть питання із грошовими шкільними внесками батьків, потрібно, щоб парламент проголосував за закон “Про освіту”, адже зараз усі благодійні внески збираються в межах чинного закону “Про благодійну діяльність та благодійні організації”. Фактично їх використання не відслідковується і не регулюється. На сьогодні депутати внесли більше тисячі правок до законопроекту, ми сподіваємося, що вже весною його винесуть в парламент та приймуть у другому читанні”, - підкреслила Лілія Гриневич.

Активізація батьківської спільноти навколо нагальних питань освіти, на думку Міністра, є хорошим сигналом. Він означає, що батьки, які добре розуміють нагальні освітні потреби своїх дітей, починають відігравати важливу роль у формуванні освітньої політики.

“Зараз батьки об’єднуються і ведуть активний діалог з Міністерством освіти і науки України. Ми щиро це вітаємо і бачимо, що така співпраця дає дійсно хороші результати. Яскравий приклад цьому – оновлення програм початкової школи, в рамках якого батьки змогли вказати нам на суттєві недоліки навчальних програм. Я вважаю що зараз важливо, щоб цей тиск зберігся на центрально рівні, але також був перейнятий регіонами. У зв’язку з децентралізацію місцеві органи влади отримали суттєві ресурси та повноваження у галузі освіти. Щоб місцева освітня політика не програвала боротьбу з оновленням фасадів будинків і гроші витрачалися на освіту наших дітей, місцеві громади мають вказувати своїй владі на те, що освіта – важливий пріоритет”, - зазначила Міністр.

Міністерство освіти і науки України