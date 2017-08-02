Лілія Гриневич: програми 5-9 класів будуть підсилені навчальними матеріалами для формування ключових компетентностей

«В Україні за час незалежності було витрачено багато коштів на різні освітні проекти. В їх межах було вироблено цікаві продукти, але після завершення проектів ці продукти не використовуються, і знає про них лише обмежене коло вчителів». Про це зазначала Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час свого виступу на форумі «Цифрове перетворення освіти» сьогодні, 7 лютого 2017 року.

«Наша ідея – зібрати найкращі напрацювання і запровадити їх для використання в обов’язковій програмі. Не як окремі предмети, а щоб вони пронизували інші предмети і через них формували відповідні компетентності, зокрема й цифрову. Важливо, щоб ми не тільки говорили, але й діяли. Ми відкрили майданчик для публічного обговорення і роботи над удосконаленням програм. Влітку це була робота над програмами початкової школи, зараз на черзі базова. Якщо ви знаєте про цікаві матеріали, які таким чином можна адаптувати до використання в школах – пропонуйте, ми завжди відкриті до таких пропозицій», – закликала Міністр освітянську спільноту.

Як і влітку 2016 року, коли відбувалося оновлення програм для початкової школи, увесь процес оновлення програм базової школи буде прозорим і відкритим для громадськості. Обговорення проходитиме у кілька етапів. Після кожного з них на обговорення виставлятиметься оновлений документ, а також порівняльні таблиці, де вказуватимуться пропозиції, що були враховані, а також пропозиції, що враховані не були, з усіма відповідними обґрунтуваннями.

У своєму виступі Лілія Гриневич також наголосила, що саме цифрові технології є інструментом, який зможе зробити успішними наших дітей.

«Ми постійно шукаємо вчителів, які вчаться, які мають відкритий розум та натхнення. Жодні наші концепції, як би гарно ми їх не прописали, жодні закони, які ми можемо проголосувати у Верховній Раді, не спрацюють для кожної української дитини, якщо не зміниться вчитель, який безпосередньо працює з цією дитиною. Я вважаю, що такі спільноти – це точки розвитку для нашої освіти й країни загалом. І я вдячна вам за те, що ви вчитесь, що ви нестандартно мислите, що ви прагнете чогось нового – це дуже важлива риса саме для вчителя”, – додала Міністр освіти і науки України.

Зараз МОН шукає рішення та ресурси, які допоможуть покращити доступ школярів по всій Україні до новітніх технологій.

«Ми цього року поставили в навчальні заклади 23тис комп’ютерів з ліцензійним програмним забезпеченням. Це програмне забезпечення дає можливість відслідковувати, як використовується комп’ютер. Зокрема, чи підключений комп’ютер до якісного Інтернету. Знаєте скільки комп’ютерів реально працюють в мережі? 20 відсотків. Зрозуміло, що ці комп’ютери, як правило, пішли в сільські школи, але це показує реальний стан справ, а не те, що нам показують на папері», – підкреслила Лілія Гриневич.

Вона наголосила: у більшості країн, де всі школи мають широкосмуговий доступ до Інтернету, до процесу підключення долучився соціально відповідальний бізнес.

«Наприклад, коли заходили з 3g, потім з 4g мобільні оператори, вони брали на себе підключення на певних територіях навчальних закладів. На жаль, нам ще не вдалося дійти до такого рівня соціальної відповідальності бізнесу», – розказала Міністр.

Довідково:

Форум «Цифрове перетворення освіти» проходить вже другий рік поспіль і присвячений питанням безпечного використання Інтернету, а також використанню новітніх технологій у навчальному процесі.

Проводить форум спільнота «Навчаємося з Google» (Google Educator Group in Ukraine), що націлена на підсилення професійного спілкування педагогів та взаємодопомоги в питаннях ІТ та педагогіки.

Google Educator Groups – це добровільні об’єднання вчителів по всьому світу. Українська спільнота налічує 3тис 950 учасників, організована у 2015 році з метою спілкування та взаємопідтримки в питаннях ІТ та педагогіки.

За час існування ініціаторами GEG проведено 6 літніх шкіл, 9 конкурсів, 22 тренінги для педагогів, розроблено та ведеться дистанційний навчальний курс, навчено понад 1000 педагогів.

Міністерство освіти і науки України