Андрій Рева: Час популізму закінчився – пенсійній системі буде повернуто принцип справедливості

Про це Міністр соціальної політики України заявив в ефірі на телеканалі ICTV.

У своєму виступі Міністр акцентував увагу на тому, що політика, яка проводилася впродовж усіх років за часи незалежності у пенсійній сфері в Україні, по суті знищувала її, та призвела до тих негативних наслідків, які спостерігаємо сьогодні.

«Головна проблема пенсійної системи в тому, що вона не справедлива. В чому ця несправедливість: 8,5 мільйонів пенсіонерів з 12 отримують однакову пенсію на рівні прожиткового мінімуму; у нас є суттєвий розрив в забезпеченні тих пенсіонерів, які вийшли раніше на пенсію і тими, хто виходить сьогодні; рівень самої пенсії 1247 гривень – це просто немислимо! А найстрашніше полягає в тому, що власних коштів Пенсійного фонду для виплати цих мізерних пенсій вистачає рівно наполовину», - наголосив Андрій Рева і додав, що, за умови збереження такої ситуації, вже за 5-7 років, максимум за десять, відбудеться крах усієї пенсійної системи, з усіма негативними наслідками.

Він пояснив, що змінити ситуацію може лише рішуче проведення системної пенсійної реформи, яка поверне принцип справедливості та забезпечить достойне грошове забезпечення для пенсіонерів.

«Час популізму закінчився, а ті, хто розповідає про удар по пенсіонерах пенсійною реформою – говорять відверту неправду. Пенсійна реформа передбачає підвищення розміру пенсійного забезпечення, відновлення соціальної справедливості і припинення зрівнялівки, вона передбачає встановлення чітких залежностей розміру пенсії від сплачених внесків, і, звичайно, ліквідацію дефіциту пенсійного фонду за рахунок розширення кількості платників ЄСВ. Усе це разом найближчим часом буде представлене суспільству, у тому числі депутатам Верховної Ради, до розгляду та експертного висновку, для голосування за цей законопроект», – заявив Андрій Рева.

Міністерство соцiальної політики України