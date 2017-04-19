Педагогічна освіта та освітні стандарти - 2 напрямки, за якими МОН хоче співпрацювати з Фінляндією

Міністерство освіти і науки України бачить 2 пріоритетні напрямки співпраці з фінським Урядом в рамках реформи середньої освіти – зміна педагогічної освіти (загалом підготовка вчителів) та експертна оцінка нових освітніх стандартів. Такі бажані напрямки співпраці окреслила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час спілкування з фінськими експертами сьогодні, 18 квітня 2017 року, у приміщенні МОН.

Зустріч відбулася в межах підготовки спільного україно-фінського проекту, спрямованого на забезпечення реформування системи середньої освіти в Україні.

«Ми розуміємо, що вчителі та їхня якісна підготовка – ключовий фактор, який вирішує, успішна буде освітня система чи ні. І під час реформування фінської системи особливий наголос робився саме на підготовці педагогів, тому ми очікуємо, що саме такий формат буде найбільш успішним», – зазначила Лілія Гриневич.

Щодо оцінки освітніх стандартів, Міністр підкреслила, що зараз МОН майже закінчило роботу над новим стандартом для початкової школи, згідно з яким готуватимуться навчальні програми та матеріали для 1-4 класів Нової Української Школи.

«Нам потрібна експертна оцінка цього стандарту, навчальних програм, створених на його базі, та тих основоположних підходів, які ми в них закладаємо. Дуже важливо, щоб стандарт був якісно підготовлений, адже від нього залежить подальша підготовка інших документів», – додала Міністр.

Фінські освітні експерти – Раїса Венелейнен і Кірсі Ліндроос – відзначили, що засадничі ідеї Нової Української Школи ґрунтуються на тих ідеях реформування, про які зараз говорить увесь світ.

«Ми впевнені, що наша продуктивна співпраця принесе хороші результати не лише для України, а й для Фінляндії. Адже чим більше історій успіху освітніх реформ, тим більше ми маємо можливостей вчитися один у одного. Хочу зазначити, що ми детально вивчили документи, що описують вашу реформу. Мушу сказати, що це дуже амбітний план, але саме це є майбутнє для освіти», – повідомила Раїса Венелейнен.

Міністр детально відповіла на всі запитання експертів, що стосувалися роботи української системи освіти. Йшлося і про роль інститутів післядипломної освіти, і про роль університетів, і про основні зміни в адмініструванні галузі.

Нагадуємо, що 4 жовтня 2016 року відбулася зустріч Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич з Надзвичайним і Повноважним Послом Фінляндії в Україні паном Юхою Віртаненом. За результатами зустрічі було досягнуто домовленості та підтверджено готовність Фінляндії фінансувати проект, спрямований на забезпечення реформування системи середньої освіти в Україні.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ