Захист прав та інтересів дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів і потребують додаткової соціальної підтримки, – пріорітет діяльності Мінсоцполітики

20 квітня 2017 року в Міністерстві соціальної політики України проведено робочу зустріч Міністра соціальної політики України Андрія Реви з громадськими та благодійними організаціями, які свою діяльність присвятили захисту прав дітей, особливо в умовах воєнних дій та збройного конфлікту на Сході України.

20 квітня 2017 року в Міністерстві соціальної політики України проведено робочу зустріч Міністра соціальної політики України Андрія Реви з громадськими та благодійними організаціями, які свою діяльність присвятили захисту прав дітей, особливо в умовах воєнних дій та збройного конфлікту на Сході України.

Під час зустрічі Міністр поінформував присутніх про те, що постановою Кабінету Міністрів від 5 квітня 2017 року № 268 „Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів” визначено механізм надання зазначеного статусу.

Сторони дійшли згоди, що прийняття зазначеної постанови – лише перший крок подальшої кропіткої роботи з нормативно-правового та методичного врегулювання діяльності всіх причетних центральних та місцевих органів виконавчої влади і громадянського суспільства по соціальному захисту цієї найбільш вразливої категорії населення.

Учасники наради одностайно вирішили утворити робочу групу, яка протягом місяця має напрацювати конкретні законодавчі пропозиції щодо соціальних гарантій дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, уточнення та доповнення окремих пунктів прийнятого Урядового рішення та напрацювання цілого ряду методичних матеріалів впровадження системи підтримки таких дітей.

До складу робочої групи, яку очолить заступник Міністра соціальної політики України Наталія Федорович, увійдуть представники структурних підрозділів Міністерства соціальної політики, Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури, а також представники всіх присутніх на робочій зустрічі громадських та благодійних організацій.

Міністерство соцiальної політики України