44 школи починають апробацію завдань для перевірки того, як початкова школа формує читацьку та математичну компетентності учнів

3 травня 2017 року, починається апробація завдань для моніторингу початкової освіти – дослідження читацької та математичної компетентностей четвертокласників. Результати апробації не оприлюднюватимуть і за ними не оцінюватимуть рівень навчальних досягнень школярів чи окремих шкіл.

Апробація необхідна, щоб підготувати якісні завдання для моніторингу, який проводитимуть виключно для того, аби оцінити якість роботи початкової школи в Україні.

Апробація пройде у 44-х загальноосвітніх закладах в 9 регіонах України. Перший етап триватиме до 19 травня, а другий заплановано на жовтень цього року.

Завдання створені робочою групою при Міністерстві освіти і науки України, до якої увійшли представники Українського центру оцінювання якості освіти, МОН, Національної академії педагогічних наук, Інституту модернізації змісту освіти, Інституту освітньої аналітики, навчальних закладів, педагогічних вишів тощо.

У тестових зошитах з читання міститимуться невеликі тексти, що відрізнятимуться за форматом і змістом. Школярі повинні будуть знайти певну інформацію, проаналізувати та проінтерпретувати її, відповісти на запитання до текстів та ін. Учасники отримають буклет з текстом та окремий зошит із завданнями, де записуватимуть відповіді.

Тестування з математики буде спрямоване на перевірку знань і вмінь учнів при розв’язанні задач з таких тем, як «Числа і вирази», «Геометричні фігури», «Величини і їх вимірювання», «Представлення даних». Кожен школяр працюватиме з робочим зошитом, де відразу фіксуватиме відповіді.

Апробація завдань проводиться для того, щоб перевірити їхню валідність, надійність, об’єктивність, обґрунтованість, ефективність і прийнятність результатів. Вона дозволяє відібрати завдання різної складності, а також виміряти розподільну здатність – чи дають тести можливість достовірно розрізняти учасників з різним рівнем знань.

За підсумками апробації буде укладено тестові зошити, куди увійдуть лише ті завдання, які пройдуть перевірку експертів та матимуть високі психометричні показники.

Укладені тести використовуватимуть для моніторингу початкової освіти, що вперше буде проведено УЦОЯО навесні 2018 року. У подальшому дослідження також проводитимуть у 2020, 2022 та 2024 роках – це допоможе оцінити якість освіти, яку дає школа, а також перебіг освітньої реформи і, за потреби, скоригувати їх.

Участь у дослідженні не буде загальнообов’язковою: до нього залучать лише ті навчальні заклади, що потраплять до репрезентативної вибірки. Вона формуватиметься так, щоб результати моніторингу відображали стан навчальних досягнень випускників початкової школи всієї країни. Зокрема, учасниками дослідження стануть близько 6 тис учнів різних типів загальноосвітніх закладів, розташованих у міській і сільській місцевостях.

Методологія дослідження дає можливість зробити загальну оцінку початкової освіти України, визначити ключові проблеми та надати пропозиції для ухвалення управлінських рішень. При цьому оцінювання окремих навчальних закладів за результатами моніторингу не проводитимуть.

«Мета цього дослідження – не перевірка когось конкретно, а діагностування проблем системи шкільної освіти загалом. Ми переконані, що будь-які зміни шкільної освіти мають бути обдуманими і обережними. Результат новацій, а також нові тенденції в системі освіти, мають відслідковуватися та коригуватися задля отримання учнями кращого рівня якості освіти. Лише так можна досягти дійсно позитивних змін в системі освіти», – переконаний заступник Міністра освіти і науки України Павло Хобзей.

У межах моніторингу також визначатимуться чинники, що впливають на результати навчання учнів. Для цього фахівці робочої групи створили спеціальні анкети для учнів та їхніх учителів. Отримана з анкет інформація дасть змогу експертам з’ясувати вплив на рівень навчальних досягнень учнів різних чинників, як-от: соціально-економічний стан родини, освіта батьків, відвідування дитиною дошкільного навчального закладу, практика читання дитиною в школі й удома, форми і методи роботи вчителів, особливості виконання учнями домашніх завдань з математики та читання.

Анкети також будуть апробовані. Це дасть змогу визначити ступінь розуміння учнями змісту запитань анкети та особливостей роботи з нею.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ