До 19 травня триває реєстрація для участі в додатковій сесії ЗНО для жителів неконтрольованих територій та учасників АТО

Упродовж 3-19 травня 2017 року триває реєстрація для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання.

У цей період можуть зареєструватися лише:

жителі тимчасово окупованих і непідконтрольних територій, які не мали змоги зареєструватися в основний період;

учасники АТО;

особи, засуджені до позбавлення волі або взяті під варту.

Учасникам АТО та жителям окупованих і непідконтрольних територій, крім звичного пакета документів, потрібно подати заяву щодо надання можливості пройти ЗНО під час додаткової сесії та копію документа, що посвідчує відповідний статус. Зокрема, копію посвідчення учасника бойових дій, копію довідки про безпосередню участь в АТО, копію паспорта громадянина України (або одного з батьків (опікунів) тощо.

Докладніші рекомендації розміщено в розділі «Процедура реєстрації».

Особи, засуджені до позбавлення волі або взяті під варту, можуть отримати необхідну інформацію в представника адміністрації установи виконання покарань, на якого покладено відповідальність за організацію та проведення ЗНО.

Нагадуємо, що цьогоріч додаткова сесія розпочинається 3 липня тестуванням з української мови і літератури. 4 липня відбудеться ЗНО з англійської та російської мов; 5 липня – математики; 6 липня – історії України; 7 липня – біології, іспанської, німецької, французької мов; 10 липня – географії; 11 липня – фізики. Завершується додаткова сесія 12 липня тестуванням з хімії.

Міністерство освіти і науки України