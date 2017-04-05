Лілія Гриневич: розуміння зв’язку між подвигом українців у Другій світовій і героїчним захистом України сьогодні – одне із важливих завдань школи

У роботі МОН з підготовки до Дня пам’яті та примирення є два ключових пріоритети: формування у дітей розуміння важливої ролі українців у перемозі над нацизмом, а також усвідомлення ними зв’язку поколінь – подвигу українців у Другій світовій і героїчним захистом України сьогодні. Про це зазначила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, звітуючи на засіданні Оргкомітету з підготовки та відзначення у 2017 році Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

«Хочу підкреслити, що в школах вже розпочалися заходи, приурочені до річниці. З кожним роком ветеранів стає дедалі менше, і тепер з дітьми приходять спілкуватися вже військові, які повернулися з АТО. Ми переконані, що це важливо не лише для дітей і формування їхньої картини світу, а й для військових, яким такі зустрічі допомагають знайти своє місце у мирному житті», – наголосила Лілія Гриневич.

Загалом до обговорення в школах МОН запропонувало понад 30 тем патріотичного спрямування. Вони зачіпають як питання звитяги військових, так і масштабний історичний розгляд подій для розуміння ролі українців у Другій світовій війні. Заплановано і вже проводяться тематичні уроки, імпровізовані круглі столи, бесіди, лекції, семінари, експозиції тощо.

«Триває і перебуває під постійним контролем Міністерства освіти і науки України робота щодо відвідування учнівською молоддю ветеранів війни, учасників українського визвольного руху часів Другої світової війни, жертв нацистських переслідувань, учасників АТО, зокрема тих, що перебувають на лікуванні», – додала Міністр.

Міністерство освіти і науки України