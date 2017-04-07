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Абітурієнти зареєстрували 12 тис. 850 електронних кабінетів за перший день вступної кампанії

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12 тис. 850 вступників успішно зареєстрували власні електронні кабінети, – інформує ДП «Інфоресурс» станом на 24:00 29 червня.

Уже з 12 липня через ці кабінети буде відкрито для подання електронних заяв на вступ до вишів.
Наразі труднощі з реєстрацією електронних кабінетів можуть виникати лише у вступників, які мають помилки в персональних даних у сертифікатах ЗНО чи атестатах. Наприклад, коли не співпадають прізвище, ім’я чи по батькові в паспорті та тій інформації, яка подавалася під час реєстрації на ЗНО. У такому разі вступнику необхідно звернутися за техпідтримкою до ДП «Інфоресурс» за телефоном (044)239-86-18 або електронною поштою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

Покрокову інструкцію зі створення електронних кабінетів вступників можна дізнатися за посиланням.
Нагадуємо, що створення електронних кабінетів триватиме до 25 липня (18:00), а подання заяв – до 26 липня (18:00).

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

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