Урядовці та експерти про пенсійну реформу: Потрібно ухвалити зміни, щоб пенсія перестала бути "передвиборчою гречкою"

Представники ключових міністерств економічного блоку Уряду, експерти та радники Кабінету Міністрів підтримали проект пенсійної реформи, яка оформлена в пакет законопроектів і обговорена на засіданні Уряду та Національної Ради реформ при Президентові України, і закликали Верховну Раду України, де наразі перебуває проект реформи, ухвалити зміни і позбавити популістів можливості маніпуляцій та спекуляцій на темі пенсій. Про це під час спільної прес-конференції сказали перший заступник Міністра фінансів України Оксана Маркарова, перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов, виконавчий директор Офісу впровадження реформ Антон Ященко, заступник голови Стратегічної групи радників при Кабінеті Міністрів України Павло Кухта, виконавчий директор Центру економічної стратегії, член Ради Реанімаційного пакета реформ Гліб Вишлінський та голова Центру політичних студій та аналітики «Ейдос» Віктор Таран.

«Пенсійна реформа зачіпає дві важливі сфери – систему державних фінансів та питання справедливості до наших громадян. Нам вдалося досягнути макроекономічної стабілізації та економічного зростання. Для того, аби це зростання прискорилося та дало відчутний ефект для громадян, нам потрібно працювати по всім напрямкам, - сказала Оксана Маркарова. – Дефіцит Пенсійного фонду у 141 млрд грн - це не тільки загроза для бюджету, а ще й неможливість виплачувати людям достойні пенсії. Виходить, що на макрорівні ми витрачаємо великі кошти, а на рівні конкретної людини пенсії – мізерні. Тому саме зараз ми всі разом виступаємо за те, щоб реформу було проведено. Це необхідно зробити. І ми просимо Верховну Раду підтримати… Реформа дозволить за 7 років збалансувати Пенсійний фонд, і підняти пенсії пенсіонерам вже в жовтні. А це стосується 9 млн пенсіонерів».

Цю тезу підтримав Максим Нефьодов. На його думку, пенсійна система – одне з джерел так званих довгих інвестицій в економіку будь-якої країни. «Зараз ми робимо перший етап, на який не наважувалися багато років. Ми будуємо міцний фундамент, і ми знайшли механізм, який дозволить осучаснити пенсії та закрити дірки, які пробивалися популізмом багато років, - сказав Максим Нефьодов. – З економічної точки зору підвищення пенсій, це не тільки відновлення соціальної справедливості, а ще й пожвавлення внутрішнього попиту. Тож ми просимо підтримати пакет законів, які вже лежать у Верховній Раді. Це не питання політики чи вподобань, це питання вищої справедливості і створення підгрунтя для економічного зростання».

Максим Нефьодов підкреслив, що реформа не проводиться маленькою групкою людей. «Ми звертаємося до всіх з проханням розібратися в реформі, повірити в розрахунки, над якими ми працювали довгий час. Ми закликаємо народних депутатів ухвалити реформу і рухатися далі. Неможна чекати наступного електорального циклу, наші громадяни потребують і заслуговують на краще життя сьогодні. Ми запускаємо хештег «Пенсії не гречка» і пропонуємо всіх до нього долучитися», - сказав чиновник.



Про політичну складову процесу змін сказав голова Центру політичних студій та аналітики «Ейдос» Віктор Таран. Він нагадав, що зазвичай в Україні напередодні виборів більшість політиків нагадувала виборцям про «свою любов» та ситуативно підвищувала соціальні стандарти. А це, за словами політолога, є різновидом політичної корупції. «В чому унікальність запропонованої нині реформи? Вона розпочинається задовго до виборів і наразі завдяки економічному зростанню є достатньо коштів, аби піднімати соціальні стандарти. А по-друге, таким чином вибиваються козирі у популістів та сил, які намагаються експлуатувати соціальні стандарти у своїх виборчих кампаніях. В перспективі це (запровадження реформи) призведе до оздоровлення політичного поля», - впевнений експерт.

У свою чергу заступник голови Стратегічної групи радників при Кабінеті Міністрів України Павло Кухта звернув увагу, що вперше дефіцит бюджету Пенсійного фонду виник 2004 року, коли на той момент прем’єр-міністр Віктор Янукович несподівано перед виборами ухвалив рішення про збільшення пенсій. З тих пір почалася руйнація системи, встановлення залежності пенсіонерів від волі політиків та виборів та збільшення тягаря на державні фінанси. «Урядова реформа прорахована й продумана. Пенсійний фонд перестане бути джерелом ризиків для економіки. Реформа підвищує пенсії і впроваджує механізм індексації пенсій», - сказав Павло Кухта.

На думку виконавчого директора Офісу впровадження реформ Антона Ященко, відтермінування реформи знову поставить пенсіонерів у залежність від виборів та політиків. «Урядовий проект дозволяє закласти фундамент майбутніх змін, закладає можливість створення накопичувальної системи та вже зараз – у жовтні - підвищити пенсії».

З цим погодився директор Центру економічної стратегії, член Ради Реанімаційного пакета реформ Гліб Вишлінський. Він впевнений, що наразі пенсійна система нестійка, несе великі ризики, і при цьому у громадян немає можливості забезпечити себе у віці, коли вони вже не зможуть працювати. «Проект дозволяє підвищити пенсії найстаршим пенсіонерам, які не можуть працювати і є найбіднішими в Україні, - сказав експерт. – Реформа дозволяє забезпечити стійкість системи, бездефіцитність та справедливість» .

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