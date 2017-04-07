Понад 39 тис. абітурієнтів зареєстрували електронні кабінети за 4 дні вступної кампанії

39 050 електронних кабінетів успішно зареєстровано упродовж 4 днів вступної кампанії – таку інформацію надає ДП «Інфоресурс» станом на 9 годину 3 липня.

Створювати кабінети абітурієнти зможуть до 18:00 25 липня. Подання електронних заяв на вступ до вишів буде відкрито 12 липня й триватиме до 18:00 26 липня.

Наразі труднощі з реєстрацією електронних кабінетів можуть виникати лише у вступників, які мають помилки в персональних даних у сертифікатах ЗНО чи атестатах. Наприклад, коли не співпадають прізвище, ім’я чи по батькові в паспорті та тій інформації, яка подавалася під час реєстрації на ЗНО. У такому разі вступнику необхідно звернутися за техпідтримкою до ДП «Інфоресурс» за телефоном (044) 239-86-18 або електронною поштою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Для абітурієнтів створено покрокову інструкцію з реєстрації електронних кабінетів вступників, а також інструкцію, як зменшити розмір зображення для підвантаження фото та сканів документів.

Нагадуємо, що з 29 червня до 28 серпня МОН організувало роботу «гарячих телефонних ліній» щодо вступної кампанії 2017. За цими номерами можна отримати консультації стосовно вступу до вишів, повідомити про факти порушення законодавства про вищу освіту тощо.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ