З 1 липня розпочався набір на навчання за рівнем молодшого спеціаліста

Міністерство освіти і науки нагадує, що прийом заяв та документів вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти почався 01 липня та закінчується о 18.00 год 14 липня 2017 року. Вступні випробування для цієї категорії вступників будуть проведені з 15 липня до 22 липня 2017 року. Прийом на основі базової загальної середньої освіти проводиться лише на денну форму навчання.

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу та реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день її прийняття.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

документа, що посвідчує особу (у 2017 році особи, які не отримали паспорт, можуть подавати свідоцтво про народження);

військового квитка або посвідчення про приписку - для військовозобов’язаних (з року досягнення 17-річного віку);

свідоцтво про базову загальну середню освіту та додаток до нього;

документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1 або квотами-2 (за наявності).

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, а також вступники, які проживають на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після з 1 січня 2017 року подають документи з урахуванням особливостей, визначених Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697 та Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560. Більш докладну інформацію можна отримати у спеціальних розділах сайту МОН та безпосередньо в навчальних закладах.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа, що посвідчує особу;

копію свідоцтво про базову загальну середню освіту та додатка до нього;

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Навчальні заклади у своїх правилах прийому встановлюють перелік документів (у тому числі додаткових), необхідних для вступу, якщо це передбачено особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це визначено особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів

Повну інформацію вступники можуть отримати у приймальних комісіях навчальних закладів.

Бажаємо успішного вступу!

Міністерство освіти і науки України