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Володимир Гройсман: Ми розпочнемо реформу освіти і знайдемо різні джерела її фінансування

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Кабінет міністрів України, як і планував, розпочне реформу освіти в Україні у визначені терміни, а кошти на впровадження змін шукатимуть як в середині держави, так і зовні, долучаючи до цього процесу міжнародних партнерів. Про це сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі одного з телеканалів у неділю.

“Щоб зробити повноцінну реформу освіти нам потрібно 87 млрд грн. Ми будемо все робити для того, щоб знайти ці кошти як усередині країни, так і з зовнішніх джерел, – сказав Глава Уряду. - Я хочу, щоб українська дитина мала доступ до якісного дитячого садочка, якісної повнокомплектної, з повними технологічними рішеннями школи, щоб вчитель мав нормальну заробітну плату і вища освіта була якісною з точки зору підготовки кадрів”.

Володимир Гройсман нагадав, що піднімав питання розвитку освіти в Україні під час міжнародної Конференції з питань реформ у Лондоні і розповів про вже зроблені в цьому напрямку кроки, зокрема щодо підвищення зарплат вчителям. «Наше завдання робити реформу освіти. Ми без неї не зможемо рухатися вперед. Освіта - інвестиції в наших дітей і молодь. Це найкраще, що ми маємо зробити", - сказав Прем’єр-міністр.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ

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