Понад 100 тисяч вступників уже успішно зареєстрували електронні кабінети

Сьогодні, 10 липня 2017 року, кількість електронних кабінетів вступників перевищила позначку в 100 тисяч – за інформацією ДП «Інфоресурс», наразі 101 тис. 910 абітурієнтів зареєстрували кабінети в ЄДЕБО. Це майже половина від тієї кількості вступників, яка очікується цього року.

Підсумовуючи майже двотижневу реєстрацію електронних кабінетів, директор департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров відзначив, що навіть через певні загрози у зв’язку з масовою кібератакою система працювала у штатному режимі. Деякі вступники дійсно мали труднощі зі створенням кабінетів. Вони були пов’язані як з неуважністю самих абітурієнтів – помилки під час внесення даних, реєстрація на пошти з доменами, що перебувають під санкціями, неправильне зазначення паролів, так і з певними проблемами у співставленні масивів даних сертифікатів ЗНО та атестатів в системі. Однак саме для того, щоб оперативно виявити та виправити помилки, вступникам й було надано можливість почати реєструвати свої електронні кабінети за 2 тижні до подання заяв.

«Перші дні реєстрації електронних кабінетів дозволили побачити як сильні, так і слабкі сторони нового програмного забезпечення ЄДЕБО. Система працює – справляється з обробкою великого обсягу даних, безпроблемно завантажуються додатки, програма перевіряє валідність інформації про вступника в різних джерел (атестат та сертифікат ЗНО, паспорт) тощо. Минулого тижня була виявлена системна похибка, пов`язана з некоректним внесенням даних до бази сертифікатів ЗНО в одному з регіонів. Наразі вона локалізована і кількість проблемних реєстрацій зведена до мінімального відсотку», – розповів Олег Шаров.

Подання заяв через електронні кабінети буде відкрито вже 12 липня і триватиме до 18:00 26 липня. Реєструвати електронні кабінети можна до 18:00 25 липня. Але в МОН рекомендують всім вступникам активізуватися та не зволікати з реєстрацією, бо за статистикою більшість відмов у створенні електронних кабінетів наразі – це помилки у сертифікатах ЗНО та атестатах. Для їх виправлення вступнику необхідно звернутися до регіонального центру УЦОЯО (перелік за посиланням) або до обласних департаментів/управлінь освіти відповідно.

Щоб виявити де саме помилка – у сертифікаті ЗНО чи в атестаті – вступнику потрібно звернутися до Адміністратора ЄДЕБО та надіслати всі реквізити цих документів на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду або дотелефонуватися до сервісу підтримки з питань реєстрації за номером (044) 239-86-18.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ