Результати додаткового ЗНО оголосять раніше, щоб вступники встигли подати заяви - директор УЦОЯО Вадим Карандій

Результати додаткової сесії ЗНО з 8 предметів будуть оголошені раніше визначеного терміну, щоб абітурієнти встигли отримати документи про освіту та подати заяви на вступ до вишів. Про це повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій сьогодні, 12 липня 2017 року, під час прес-конференції у МОН.

14 липня оголосять результати додаткової сесії з української мови і літератури, англійської, німецької, іспанської, французької та російської мов, а також математики та історії України. Результати з решти предметів з’являться на інформаційних сторінках учасників 17 липня.

«Додаткова сесія ЗНО закінчилася 12 липня тестуванням з хімії. Загалом у ній взяли участь близько 3 тисяч осіб. Найбільше учасників було з української мови – майже 2,5тис осіб», – розказав Вадим Карандій.

Він також додав, що станом на 7 липня Центром завершено розгляд більшості апеляційних заяв щодо результатів ЗНО – близько 4 тисяч. Наразі ж в УЦОЯО залишається лише кілька десятків заяв, які розглянуть найближчими днями.

«Інформація про зміни результатів за наслідками розгляду апеляційних заяв доведена до учасників та 10 липня передана до ЄДЕБО. Окрім цього, у разі зміни оцінки державної підсумкової атестації, що проходила у формі ЗНО, в електронних кабінетах керівників навчальних закладів розміщено оновлені відомості з результатами ДПА», – зазначив Вадим Карандій.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ