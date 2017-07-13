Прем'єр-міністр доручив напрацювати в Уряді пропозиції щодо удосконалення системи фінансування вищої освіти

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив створити в Уряді робочу групу для напрацювання пропозицій щодо удосконалення системи фінансування вищої освіти в Україні. Відповідне доручення він дав під час засідання Кабінету Міністрів України у середу.

"Прошу Міністерство економіки, Степане Кубів (Перший віце-прем’єр-міністр — Міністр економічного розвитку і торгівлі), прошу очолити цю роботу, спільно з В'ячеславом Кириленко (Віце-прем'єр-міністр України), Лілією Гриневич (Міністр освіти і науки), а також Мінфін, створіть робочу групу і напрацюйте пропозиції щодо удосконалення системи фінансування вищої освіти, - зазначив Глава Уряду. - Не буде якісного рівня освіти, ми не зможемо бути конкурентними і досягти успіху, тому треба усім разом серйозно працювати над цим питанням". оптимізувати чинне законодавство; усунути законодавчі розбіжності з цього питання.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ