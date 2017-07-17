Фонд соціального страхування України послідовно впроваджує принцип "гроші ходять за людиною"

13 липня 2017 року відбулося чергове засідання правління Фонду соціального страхування в України



Основним питанням, яке розглядалося на засіданні правління Фонду було затвердження Порядку відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування.

Метою цього Порядку є запровадження принципу «гроші ходять за людиною» у страхуванні з тимчасової втрати працездатності. Зокрема, Порядок надає право самостійного вибору застрахованою особою санаторно-курортного закладу для проходження реабілітації після перенесених захворювань і травм.

Після вибору особою санаторно-курортного закладу для отримання реабілітації, робочим органом Фонду готується та укладається тристоронній договір на підставі якого потерпілий отримує належну йому реабілітацію, а санаторно-курортний заклад отримує від Фонду відшкодування витрат за надані послуги в межах визначених граничних витрат.

Порядком запроваджуються нові принципи і підходи у роботі Фонду. Так усю необхідну роботу, пов’язану з підготовкою та оформленням документів, необхідних для отримання застрахованою особою лікування будуть здійснювати працівники Фонду, а не людина.

Також Порядком передбачено затвердження виконавчою дирекцією Фонду переліку санаторно-курортних закладів в розрізі профілів медичної реабілітації, що значно спростить вибір особою такого закладу для подальшого лікування.

Порядок набирає чинності з 1 січня 2018 року і має бути погоджений з Міністерством охорони здоров’я.

Нагадаємо, що це вже друге рішення правління Фонду стосовно запровадження механізму «гроші ходять за людиною». Так, 24.05.2017 року правлінням Фонду прийнято Порядок відшкодування витрат за надані послуги санаторно-курортним закладам за вибором потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. На сьогодні в рамках цього Порядку укладено договори вже з понад 40 санаторно-курортними закладами.

Крім цього, правлінням схвалено низку організаційних постанов, як то – зміни до Типових положень про управління виконавчої дирекції Фонду та їх відділення тощо, та заслухано інформацію щодо стану реформування фондів соціального страхування і надано низку протокольних доручень директору виконавчої дирекції Фонду здійснити організаційні заходи для забезпечення виконання Фондом в повному обсязі функцій і завдань з 01.08.2017 року.

Міністерство соцiальної політики України