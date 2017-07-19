Вступ-2017: відповіді на найпоширеніші запитання щодо реєстрації електронних кабінетів та подання заяв

МОН та ДП «Інфоресурс» підготували відповіді на найпоширеніші запитання щодо реєстрації електронних кабінетів вступників та подання заяв.

Запитання: Що робити у разі зникнення заяв з електронних кабінетів?

Відповідь: Заяви про допуск до участі в конкурсі на навчання до ВНЗ, подані в електронній формі, у яких відображалась не вся інформація, необхідна для їх розгляду навчальним закладом (відсутній конкурсний бал), у ЄДЕБО анульовані. Всі вступники, заяви яких були анульовані, отримали на власні електронні пошти, вказані під час реєстрації електронних кабінетів, відповідні повідомлення з інформацією про необхідність повторної подачі заяви.

З: Що робити, якщо не приходить лист з активацією на пошту?

В: Вам необхідно зачекати 24 години. Якщо Ви так і не отримаєте цей лист, то спробуйте перереєструватись знову та уважно зазначайте електронну адресу. Можливо Ви невірно вказали електронну адресу або використали для реєстрації заборонений на території України ресурс. Крім прямих заборон mail.ru, yandex.ru та інших, блокуються ресурси bk.ru, mail.ua, yandex.ua.

З: Чому немає можливості змінювати дані (фотокартку, середній бал, додаток до атестату, додаткову інформацію) після подачі першої заяви?

В: Найближчим часом можна буде змінити середній бал додатку до атестату та видалити невірно застосований сільський коефіцієнт – це зможуть робити ВНЗ, які першими опрацювали одну з поданих заяв. Водночас сканкопії змінюватись не будуть. Якщо Вами завантажені некоректні копії – надішліть електронною поштою файли з вірними копіями до навчальних закладів, до яких Ви подаєте заяви. У листі обов’язково зазначте ПІБ та дані заяви, поданої до ВНЗ (спеціальність, спеціалізація, освітня програма тощо). Для перегляду контактної інформації потрібного ВНЗ натисніть на поле «Назва пропозиції» поданої заяви.

З: Що робити, якщо під час подачі заяв у деякі ВНЗ не відображаються конкурсні пропозиції?

В: Спробуйте натиснути Ctrl+F5. Якщо після цього все одно така ж помилка, спробуйте не зазначати «Регіон» та «Спеціальність».

З: Що робити, якщо неможливо відновити пароль, для користувачів, які були заблокованими?

В: Потрібно зачекати і через три години без попереднього введення логіну і паролю натиснути на посилання «Забули пароль». У разі відповіді «Користувача не знайдено» зверніться до техпідтримки за телефоном 044-239-86-18 або на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

З: Чому абітурієнти, що набрали мінімальну кількість прохідних балів у ВНЗ, не можуть подати заяви з цих предметів? (Наприклад, якщо абітурієнт отримав 124 бали, і для ВНЗ це є прохідним балом з даного предмету, то під час подачі заяви з`являється повідомлення: «Увага! Обраний результат за предметом ЗНО менший ніж встановлений мінімальний бал»).

В: Така проблема існує і буде вирішена найближчим часом.

З: Досі є розбіжності даних сертифікату ЗНО і атестату – коли буде оновлення?

В: Оновлення відбувається щодня під час отримання додаткових відомостей про атестати та сертифікати ЗНО.

З: Коли працюватиме системи «Конкурс»?

В: Система почала працювати 18.07.2017 (www.vstup.info).



У разі виникнення інших проблем з реєстрацією електронних кабінетів, звертайтеся до сервісу підтримки з питань реєстрації за номерами (044) 239-86-18, (095) 281-13-54, (067) 551-24-74, (093) 342-38-63 або надсилайте повідомлення на адреси: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду та/або Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2017/07/18/vstup-2017-vidpovidi-na-najposhirenishi-zapitannya-shhodo-reestracziyi-elektronnix-kabinetiv/