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МОН виступає проти скорочення стипендій, - Лілія Гриневич

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МОН виступає проти скорочення кількості отримувачів стипендій у вишах. Про це повідомила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич сьогодні, 6 вересня, в ефірі програми «LIVE» на телеканалі «112 Україна».
«Сьогодні, коли немає настільки розвиненого ринку праці, щоб студент міг легко знайти роботу і паралельно навчатися, – очевидно, що ми повинні зберігати той рівень стипендіального забезпечення, який є в Україні», – зазначила Міністр.

Лілія Гриневич підкреслила, що в Україні студентам складно знайти погодинну роботу, на відміну від західних країн. Тому зменшення кількості стипендіатів є недоцільним, оскільки буде демотивувати студентів здобувати вищу освіту.

«Якщо, наприклад, в західних країнах студенти можуть з легкістю отримати погодинну роботу, тому що є велика пропозиція для того, щоб вони могли суміщати роботу з навчанням, – то в Україні таких пропозицій небагато. Більшість українських студентів-програмістів починають працювати вже з другого курсу. Оскільки це дистанційна робота, є можливість спланувати свій час. Для студентів інших спеціальностей знайти погодинну роботу важко», – пояснила Лілія Гриневич.

Нагадуємо, що з 1 січня 2017 року була введена рейтингова система отримання стипендій. Наразі 50% студентів ВНЗ отримують стипендії: 43% – академічні та 7% – соціальні.
Кабінет Міністрів затвердив розмір мінімальної академічної стипендії для вишів III-IV рівня акредитації на рівні 1100 грн, а розмір підвищеної стипендії становить 1600 грн, тобто на рівні прожиткового мінімуму. Крім того, на педагогічних, природничо-математичних й інженерно-технічних спеціальностях розмір стипендії – 1400 грн, а підвищеної стипендії – близько 2тис гривень.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

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