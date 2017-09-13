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Володимир Гройсман доручив керівникам МЗС і МОН роз'яснити положення закону про освіту в питаннях використання мов нацменшин

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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив очільникам Міністерства закордонних справ та Міністерства освіти і науки України спільно з керівництвом Комітету Верховної Ради України з питань освіти зустрітися з послами країн ЄС та роз’яснити їм деякі положення нового Закону «Про освіту» в питаннях використанням мов національних меншин. Про це Глава Уряду розповів, спілкуючись з журналістами в Київській області.

«Я дав доручення очільникам МЗС, МОН, запросив в.о. голови Комітету з питань освіти Верховної Ради України, аби вони спільно провели зустріч з послами європейських країн і повністю пояснили деталі закону – які механізми будуть працювати», - сказав Володимир Гройсман.

Він підкреслив, що Україна віддана демократичним цінностям і виконує свої зобов’язання щодо дотримання прав національних меншин. Проте державною мовою є українська. «І закон про освіту дає можливість забезпечити нормальний доступ до мов національних меншин, та одночасно надати нові можливості для розвитку української мови», - підкреслив Володимир Гройсман.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ

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