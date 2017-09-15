З 1 жовтня стартує реєстрація на конкурс "Учитель року-2018"

1 жовтня розпочинається реєстрація на конкурс «Учитель року-2018», що має виявити педагогів, готових до реформування освіти. Про це йшлося під час засідання центрального оргкомітету змагань.

Переможці конкурсу отримають звання «Заслужений вчитель України» та грошові винагороди, лауреати - грамоти Кабінету Міністрів та ВРУ.

«Конкурс є важливим для нас, оскільки він проходитиме у передстартовий рік для реформи «Нова українська школа». Ми розуміємо, що зміни в школі відбудуться тоді, коли зміниться учитель, і цей конкурс має допомогти нам виявити проактивних педагогів, тих, хто готовий до змін уже зараз», - наголосив заступник Міністра освіти і науки Павло Хобзей.

Цьогоріч змагання проводитимуть у чотирьох номінаціях: «Українська мова та література», «Фізика», «Німецька мова» та «Фізична культура».

Основні фахові змагання вчителів відбуватимуться публічно, про що йдеться в умовах конкурсу.

Вперше конкурсантів реєструватимуть на єдиній платформі, яку надала компанія «Майкрософт Україна». Посилання на реєстраційну форму буде розміщено на сторінці МОН 1 жовтня. А реєстрація триватиме до 22 жовтня 2017 року.

У фіналі конкурсу педагоги представлять коротке відеорезюме - міні-розповідь про досвід роботи у школі та унікальні напрацювання. Також конкурсанти продемонструють педагогічну майстерність у конкурсі «Методичний практикум».

Завершальні змагання пройдуть у чотирьох областях: Рівненській, Івано-Франківській, Запорізькій та Волинській.

Перебіг заключного туру, відеозаписи конкурсних випробувань, оціночні відомості можна буде переглянути на сторінці конкурсу: http://mon.gov.ua/activity/education/vseukrayinskij-konkurs-uchitel-roku-2018/

Окрім цього, розпочнеться робота над оновленням Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року» - незабаром проект документу буде представлено для громадського обговорення.