15. 09. 2017
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

З 1 жовтня стартує реєстрація на конкурс "Учитель року-2018"

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

1 жовтня розпочинається реєстрація на конкурс «Учитель року-2018», що має виявити педагогів, готових до реформування освіти. Про це йшлося під час засідання центрального оргкомітету змагань.
Переможці конкурсу отримають звання «Заслужений вчитель України» та грошові винагороди, лауреати - грамоти Кабінету Міністрів та ВРУ.

«Конкурс є важливим для нас, оскільки він проходитиме у передстартовий рік для реформи «Нова українська школа». Ми розуміємо, що зміни в школі відбудуться тоді, коли зміниться учитель, і цей конкурс має допомогти нам виявити проактивних педагогів, тих, хто готовий до змін уже зараз», - наголосив заступник Міністра освіти і науки Павло Хобзей.

Цьогоріч змагання проводитимуть у чотирьох номінаціях: «Українська мова та література», «Фізика», «Німецька мова» та «Фізична культура».

Основні фахові змагання вчителів відбуватимуться публічно, про що йдеться в умовах конкурсу.
Вперше конкурсантів реєструватимуть на єдиній платформі, яку надала компанія «Майкрософт Україна». Посилання на реєстраційну форму буде розміщено на сторінці МОН 1 жовтня. А реєстрація триватиме до 22 жовтня 2017 року.
У фіналі конкурсу педагоги представлять коротке відеорезюме - міні-розповідь про досвід роботи у школі та унікальні напрацювання. Також конкурсанти продемонструють педагогічну майстерність у конкурсі «Методичний практикум».

Завершальні змагання пройдуть у чотирьох областях: Рівненській, Івано-Франківській, Запорізькій та Волинській.
Перебіг заключного туру, відеозаписи конкурсних випробувань, оціночні відомості можна буде переглянути на сторінці конкурсу: http://mon.gov.ua/activity/education/vseukrayinskij-konkurs-uchitel-roku-2018/
Окрім цього, розпочнеться робота над оновленням Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року» - незабаром проект документу буде представлено для громадського обговорення.

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< жовтня 2011 >
П В С Ч П С Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            