Лілія Гриневич: Один із найбільших викликів для інклюзивної освіти - навчити учителів та дітей жити в новій для себе реальності

Новий Закон «Про освіту» несе в собі значне розширення інклюзивної освіти, але ми маємо й значні виклики щодо цього. Про це заявила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час круглого столу «Діти – провідники змін».

«Мало створити матеріальні можливості для інклюзивної освіти. Архітектурна доступність – далеко не єдиний показник, необхідний для інклюзії. Потрібно, щоб людей з особливими потребами почали розуміти, навчилися ставитися до них з повагою. І, найголовніше, щоб вчителі знали, як працювати з такими дітьми. Тому зараз нам дуже важливо в підготовку всіх наших шкільних вчителів включити блок щодо роботи з дітьми з особливими потребами. Інший виклик – навчити школярів ставитися з повагою до гідності один одного, незалежно від того, має дитина особливі освітні потреби чи ні», – зазначила Міністр.

Вона також подякувала дружині Президента України Марині Порошенко за відстоювання питань розвитку інклюзивної освіти.

Так, у бюджеті 2016 року на розвиток інклюзивної освіти було закладено цільову субвенцію у розмірі понад 209 млн гривень. У проекті бюджету 2018 року, що був представлений напередодні, 15 вересня, передбачається, що цільова субвенція зросте та складатиме більш як 504 млн гривень.

У круглому столі також взяли участь представники молоді з особливими потребами, що пройшли через інтернатну систему. Вони розповіли про нерівний доступ дітей з особливими потребами до освіти в Україні, низькі шанси на вступ до професійних та вищих навчальних закладів, які дає інтернатна система.

Міністерство освіти і науки на своїй сторінці у FACEBOOK робило он-лайн трансляцію заходу, з якою можна ознайомитися тут.

Нагадуємо, що 5 вересня Верховна Рада України 255-ма голосами ухвалила новий Закон «Про освіту», що розширює можливості для розвитку інклюзії в системі освіти України.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ