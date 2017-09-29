Лілія Гриневич: Ми починаємо масштабну роботу з оновлення законодавства в усіх сферах освіти

З набуттям чинності нового Закону «Про освіту» МОН розпочинає широкомасштабну діяльність з оновлення законодавства в усіх сферах освіти. Про це заявила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час зустрічі освітян з Президентом України Петром Порошенком.

«Новий Закон «Про освіту» – це закон нових можливостей для усієї освіти в Україні від дошкілля і до освіти дорослих. Сьогодні для нас в цьому законі дуже важливою нормою є створення мостів між системою освіти і ринком праці, тому що освіта покликана створити можливості для розвитку особистості, підняти людський потенціал у країні і розвивати, відповідно, економіку України. Це стосується як професійної, так і вищої освіти. Ми вперше в цьому законі даємо інституційний майданчик, в межах якого сучасні професійні стандарти трансформуватимуть в освітні», – зазначила Лілія Гриневич.

Разом із проектами нових законів «Про загальну середню освіту», «Про професійну освіту», «Про освіту дорослих» та «Про дошкільну освіту» також розроблятимуться зміни до Закону «Про вищу освіту».

«Сьогодні, із набуттям чинності нового Закону «Про освіту», МОН розпочинає широкомасштабну діяльність з оновлення законодавства в усіх сферах освіти. У сфері вищої освіти нам важливо нарешті розвинути незалежну оцінку якості вищої освіти, через яку абітурієнти, суспільство зможуть побачити реальну картину – які виші справді дають якісну освіту, а які, на жаль, не можуть зараз це зробити. Цього року ми провели вперше незалежне вступне випробування на магістратуру з «Права». Сьогодні у нас 350 ВНЗ готують бакалаврів «Права». Трохи згодом ми представимо результати і покажемо, наскільки якісно кожен із закладів готує студентів у цій сфері. Виходячи з цих результатів ми маємо переконливі аргументи на користь розробки реальних механізмів оцінки незалежної якості вищої освіти», – додала Міністр.

Лілія Гриневич також відзначила, що лише прийняття закону не достатньо, адже жодна реформа не зможе відбутися без активної участі професійних спільнот.

«Шановні колеги, реформи відбудуться тільки через вас – тих, хто своєю щоденною працею чи з різних рівнів управління, чи з різних аудиторій та класних кімнат працює з дітьми, учнями, вихованцями та студентами. Саме тому однією з ключових новел закону є підняття соціального статусу педагогічних працівників. Ми вже цього року підвищили зарплату педагогічним працівникам на 50%, а з наступного року підвищимо ще на 25%», – розповіла Міністр.

Нагадуємо, що Лілія Гриневич під час зустрічі з Міністром національної освіти Румунії Лівіу Марьян Попом наголосила, що МОН готове обговорювати імплементацію мовної статті Закону «Про освіту», а текст статті відправить на розгляд Венеціанської комісії.

Міністерство освіти і науки України